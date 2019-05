DF's Vistisen ønsker sin ven tillykke i nederlagets stund

Det blev fatalt for Dansk Folkepartis Anders Vistisens plads i EU-Parlamentet, at han ikke blev spidskandidat.

Dansk Folkepartis Anders Vistisen er færdig i EU-Parlamentet, efter at partiet overraskende har mistet tre af sine fire mandater. Det er kulminationen på en dramatisk og langstrakt kamp om, hvem der skulle være partiets spidskandidat.

Først krævede Anders Vistisen, at han skulle være spidskandidat, da det for ham var "den eneste position, der var relevant".

Men partiledelsen satte ham stolen for døren og insisterede på, at hans nære ven Peter Kofod fik den øverste plads.

- Der er ikke så meget at sige til det. Det er vælgernes dom. Peter er min meget, meget nære ven. Og jeg ønsker ham alt det bedste, siger Anders Vistisen over midnat på valgaftenen.

Peter Kofod selv fortalte, at det var en utroligt svær beslutning for ham, da den blev truffet i februar.

- Anders' store drøm har været at blive spidskandidat for Dansk Folkeparti til valget i maj.

- Hvordan skulle vi stille os til, at min partiformand på den ene side indtrængende bad mig og ham om at stille op som nummer 1 og 2 - som et hold - når jeg samtidig vidste, at det jo er en post, min bedste ven ønskede sig, skrev Peter Kofod på det tidspunkt.

Det endte altså med, at Anders Vistisen slet ikke kom ind, da partiet kun fik et mandat.

- Jeg ville rigtig gerne have haft, at vi fik de to mandater. Vi har tæt på, men det var ikke tæt nok. Jeg er rigtig ærgerlig, for vi havde tilladt os at håbe på to mandater, siger Peter Kofod til TV2.

Anders Vistisen fortæller, at han forlader valgfesten på Christiansborg uden bitterhed.

- Man kan kun være bitter, hvis man ville have ført kampagnen på en anden måde. Men jeg har været en stor del af kampagnen fra start til slut.

- Så det er svært at være bitter. Så skulle man være bitter på sig selv, og det er der ikke noget konstruktivt i, siger Anders Vistisen.

Han har umiddelbart ingen plan B på valgaftenen.

- Nu skal jeg ud og prøve at finde mig et rigtigt arbejde. Det bliver en spændende udfordring for sådan en som mig.

- Jeg har foreslået at Altinget ansætter mig som EU-ekspert for at få en mere afbalanceret dækning af EU. Den opfordring gentager jeg, siger Anders Vistisen.