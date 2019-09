DF'er: Valgnederlag må gøre os mere nationale

Fra talerstolen på Dansk Folkepartis årsmøde kommer der lørdag kun marginal kritik efter partiets store valgnederlag 5. juni.

En taler, der kom med en opfordring til ændringer, var det tidligere folketingsmedlem for partiet Christian Langballe.

- Det var et stort nederlag, og nok om det. Men det giver anledning til at sige, at vi har brug for, at den nationale og danske profil virkeligt bliver skærpet, sagde Christian Langballe og fortsatte:

- I de sidste årtier har vi oplevet, hvad jeg bedst kan beskrive som det store, europæiske selvmordsforsøg.

- Vi har åbnet landets grænser for den muslimske og tredje verden. Både dumme og dårlige politikere har gjort, hvad de kunne, for at ødelægge Danmark. De har været hjulpet på vej af en fordummende og venstreorienteret presse.

Han fortsatte med at sige, at han mener Dansk Folkeparti skal foreslå et totalt stop for indvandring fra muslimske lande.

Tove Jensen fra Vordingborg indledte sit indslag med at sige:

- Jeg synes, det er trist, at vi ikke tog ministeransvar. Men vi er her endnu, sagde hun og fortsatte med at opfordre til, at man nu kommer videre efter nederlaget.

Hermed referer hun til, at Dansk Folkeparti ikke gik i regering 2015, hvor partiet fik 21,1 procent af stemmerne. Formand Kristian Thulesen Dahl har de seneste dage erkendt, at det var en fejl.

- Jeg vil kreditere dig Kristian, det var den bedste tale du har holdt i seks år, sagde John Rosenhøj fra Odder og fortsatte med en direkte opfordring om forandringer i ledelsen i partiet:

- Jeg foreslår, at hovedbestyrelsen udvides fra 11 til 17 medlemmer. Jeg føler, at den bestyrelse, der sidder, er blevet lidt trætte, familiære og har lavet for lidt politik.

- De sidste seks medlemmer skal findes i regionerne, sagde han til store klapsalver fra salen.

Dansk Folkeparti har ingen tradition for hverken kritik eller opgør mod ledelsen. Det bunder i, at partiet opstod som udbryder fra Fremskridtspartiet, der faldt sammen grundet interne stridigheder.

Oven på Dansk Folkepartis store valgnederlag har formand Kristian Thulesen Dahl meldt ud, at partiet i langt højere grad skal være i kontakt med sit bagland.

Mens der ikke var megen kritik af ledelsen i Dansk Folkeparti, var der massere af kritik af Socialdemokratiet og den nye regering.

- Løftebrud på løftebrud på løftebrud, tordnede Jakob Kjærsgaard Mortensen fra Herning.