Dyreinternatet i Rødovre har to hunde, hvis ejer har stået til at blive løsladt af fem omgange. Men hver gang sker der noget uventet, der gør, at hun fortsat bliver i fængslet, så hendes hunde ikke bliver afhentet alligevel. Den ene af hundene er syg og gammel, og ifølge dyreværndirektøren er det ikke godt for den at opholde sig på et travlt dyreinternat. (Genrefoto)