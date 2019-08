DF vil sikre politibetjente hjælp på lige fod med soldater

Der skal gøres noget for de politibetjente, der eksempelvis rammes af posttraumatisk stress - PTSD - eller andre alvorlige skader i tjenesten.

Sådan lyder det fra både Dansk Folkeparti og Venstre.

I dagens Berlingske råber politiforeninger endnu engang op om, at der er behov for øget hjælp til betjentene - gerne på linje med, hvad soldaterveteraner får.

Og DF's retsordfører, Peter Skaarup, finder det oplagt at ligestille PTSD-ramte betjente med soldater.

- Det er helt oplagt, at man også udvikler tilbud og støtte til politiveteranerne helt på linje med soldaterveteranerne, siger ordføreren.

- Politibetjente kommer helt på lige fod med soldaterveteraner ud for at være under lang tids pres og stress og højt psykologisk pres i det hele taget. Derfor skal man tage initiativ til at få sat fokus på det her, så betjentene får samme vilkår som soldaterne.

Inger Støjberg, retsordfører for Venstre, anerkender, at der er et problem. Men hun vil endnu ikke lægge sig fast på, hvad der skal gøres.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal have kigget på deres forhold. En række af de her betjente har været gennem nogle alvorlige opgaver og dermed fået nogle alvorlige oplevelser med sig. Derfor skal der også være nogle forhold, der gør, at vi kan hjælpe de mennesker igennem, som er påvirket af det.

- Om det lige præcis er de samme forhold, som vores udsendte militærfolk har, har jeg svært ved at sige, siger hun.

I 2018 nedsatte daværende justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), en arbejdsgruppe, der inden årets udgang skulle komme med initiativer til at forbedre indsatsen over for tidligere betjente med PTSD.

De er stadig ikke kommet, og gruppen har ikke mødtes siden slutningen af 2018. Pape fortæller til Berlingske, at arbejdsgruppen løbende har igangsat initiativer, men at der ikke er fremlagt en samlet strategi.

I en mail til Berlingske skriver justitsminister Nick Hækkerup (S), at han er åben over for at se på indsatsen.

- Jeg forventer selvfølgelig, at myndighederne har stærkt fokus på, at der ydes den nødvendige støtte og rådgivning, og i den kommende tid vil jeg også overveje, om den eksisterende indsats er tilstrækkelig, skriver han.