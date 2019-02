DF vil sætte afviste asylansøgere bag lås og slå

Lappeløsninger, siger DF om en stribe S-forslag, der skal skabe tryghed for naboer til udrejsecenter.

Der er kun én ting, der virker, hvis man skal skabe tryghed for borgerne, der bor i nærheden af udrejsecenteret Kærshovedgård ifølge Dansk Folkeparti.

Og det er at frihedsberøve de afviste asylansøgere og udvisningsdømte kriminelle, der bor på centeret nær den midtjyske by Bording.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) kritiserer derfor et socialdemokratisk udspil, som er for ukonkret og ikke går langt nok.

- Det her er lappeløsninger, siger han om udspillet.

Borgerne i området har oplevet en stigende utryghed, siden det i 2015 blev besluttet, at bygningerne skulle huse afviste asylansøgere, udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold.

Socialdemokratiet foreslår, at naboerne skal have en økonomisk kompensation, men det kalder Dansk Folkeparti for ukonkret.

- Det med at købe aflad, fordi Christiansborg ikke kan finde ud af at løse problemerne, er lidt svært at forholde sig til.

- Vi så helst, at man frihedsberøvede de pågældende personer. At man så vidt muligt isolerer dem, så de ikke bare kan gå frit omkring i samfundet, siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: Der er ikke flertal for frihedsberøvelse, så hvis Socialdemokratiet foreslår dette, kan I så gå med på det?

- Det her er lappeløsninger, og vores første punkt på dagsorden er at frihedsberøve dem, så de ikke kan rende frit omkring i det danske samfund, siger Martin Henriksen.

Både S og DF er enige om, at den egentlige løsning på problemet er, at de afviste asylansøgere og de udvisningsdømte udlændinge sendes ud.

Martin Henriksen anerkender, at det vil blive svært at finde flertal for at frihedsberøve dem, men er optimistisk.

- Vi har løbende haft held med at skabe flertal for forskellige forslag, som vi efterfølgende har fået vedtaget. Det er det, vi bruger vores energi på, og så må vi se, hvor langt vi når med det, siger han.

Enkelte dele af forslaget vil DF dog gerne være med til som at indføre flere sanktioner.

Socialdemokratiet foreslår desuden, at de udvisningsdømte bør holde til et mere afsides sted.

- Vi vil bede regeringen finkæmme danmarkskortet og gennemgå alle de steder - både på fastlandet og på øer - hvor det er muligt at få oprettet et udrejsecenter for dem, der er dømt, siger Tesfaye.