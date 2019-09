DF-top vil lægge valglussing bag sig på årsmøde

Når Dansk Folkepartis bagland i weekenden samles i Herning til årsmøde, vil ledelsens fokus være på, hvad man har lært af det markante valgnederlag, som partiet led 5. juni.

Her gik partiet tilbage fra 37 mandater i Folketinget til 16. Og få uger før det blev antallet af medlemmer i EU-Parlamentet skåret fra fire til en. Det sendte formand Kristian Thulesen Dahl på rejse til baglandet for at lytte og forklare.

- Valgresultatet var - på godt jysk - lidt træls for os. Men vi lever og er "still going strong", så vi skal tale om, hvad vi har gjort, og hvad vi skal gøre herfra efter det dårlige valg.

- Men fra og med årsmødet er vores tanke, at vi kigger frem. Årsmødet skal være et vendepunkt efter processen, hvor Kristian Thulesen Dahl har rejst rundt til lokalforeningerne, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

Fokus vil ifølge ham være på politik. Der har da efter valget heller ikke været åbne opfordringer til udskiftninger i Dansk Folkepartis ledelse.

- I øjeblikket kæmper andre partier med, at personer, proces og organisation fylder det hele, siger Peter Skaarup med en slet skjult reference til Venstre, der siden valget har haft et større formandsopgør.

- For os kommer det til at handle om politik. Vi har efter valget haft brug for at vise, hvad det er, vi vil.

Efter valgkampen nævnte flere medlemmer af DF's bagland, at den politiske linje havde været uklar. Ikke mindst efter at Kristian Thulesen Dahl i den seneste valgperiode lagde op til et samarbejde med Socialdemokratiet.

- Det er uklart, om man vil danse med Løkke eller Mette Frederiksen. Sådan nogle forvirrende udmeldinger er medvirkende til, at vi er gået så meget tilbage, sagde 2. viceborgmester i Ishøj Kommune Poul Rikardt Jørgensen (DF) efter valget.

Peter Skaarup slår fast, at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti.

- Jeg har ikke meget appetit på blokke. Men der er ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti. Det tror jeg bestemt, vil blive slået fast på dette her årsmøde, hvis nogen skulle have været i tvivl.

- Vi vil være i skarp opposition til en magtfuldkommen socialdemokratisk regering, der allerede er i gang med at lempe udlændingepolitikken. Og hellere vil give en kvart milliard til indvandrerfamilier end at hjælpe nedslidte Arne.