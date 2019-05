DF-top er i vildrede over elendigt EP-valg

Dagen derpå er toppen i Dansk Folkeparti i vildrede over partiets resultat ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

Det siger næstformand Søren Espersen.

- Vi har ikke haft tid til at sunde os endnu, for vi er meget overraskede over det, der er sket.

- Vi fik et elendigt valg. Vi er i vildrede, fordi rundt omkring i Europa er der EU-skeptiske partier som os, som stormer frem og bliver store.

- Det skete for os i 2014, og nu daler vi sådan her. Det har vi svært ved at forstå. Vi er lidt forvirrede på et højere niveau, tror jeg, siger Espersen.

DF fik fire mandater i 2014, hvilket gjorde DF til det største danske parti i Europa-Parlamentet. Ved søndagens valg måtte DF nøjes med blot ét mandat.

I 2014 fik DF 26,6 procent af stemmerne. Søndag blev det blot til 10,7 procent af stemmerne.

Med til historien hører også, at Morten Messerschmidt - DF's spidskandidat til Europa-Parlamentet ved de seneste to valg i 2009 og 2014 - nærmest ene mand sikrede DF fire mandater i 2014.

Messerschmidt fik 465.758 personlige stemmer, hvilket er det højeste antal personlige stemmer, der nogensinde er givet i Danmark.

I år var han ikke opstillet, da Messerschmidt vil vælges ind i Folketinget i stedet for. Her er der valg 5. juni.

Det er folketingsmedlem Peter Kofod, der er DF's spidskandidat i år og dermed skal sidde i Europa-Parlamentet de kommende fem år.

DF fik flere stemmer end De Radikale, som dog får to mandater i Europa-Parlamentet. De Radikale var nemlig i valgforbund med Alternativet, som ikke kom ind.

Ved valgene til Europa-Parlamentet indgår partierne såkaldte valgforbund. Det betyder, at partier kan få mandater, selv om de ikke selv har stemmer nok til det.

Valgforbundene betyder, at overskydende stemmer, der ikke giver et parti et mandat, kan gå til et andet parti i valgforbundet.

Espersen vil ikke "jamre" over den kendsgerning, siger han.

- I 2014 fik vi fire mandater uden at være i valgforbund. Det her er kun vores egen skyld, siger Espersen, der konstaterer, at der ikke er partier, som har vist interesse i at være i valgforbund med DF og omvendt.

Nu kigger DF frem mod folketingsvalget 5. juni. Her står DF også skidt i målingerne.

I Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, står DF til 11 procent af stemmerne. Ved folketingsvalget 2015 fik DF 21,1 procent af stemmerne.

- Vi må se i øjnene, at det også er en nedgang, vi får der, siger Espersen om folketingsvalget i næste uge.

Men det er to adskilte valg, vurderer Espersen, som tror, at DF har en "bedre platform at stå på" frem mod 5. juni.