DF-ordfører truer med at gå efter østers-bekendtgørelse

Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, fik aldrig noget godt forhold til Esben Lunde Larsen (V), da denne var miljø- og fødevareminister med ansvar for fiskeriet.

Og meget tyder på, at DF'erne også har det svært med den nuværende fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V). Så svært, at Ib Poulsen overvejer at afgive sit ordførerskab.

- Tålmodigheden er helt væk. Jeg vil forelægge sagen for min ledelse, og så må partiet finde ud af, hvad der skal ske, siger han til Ekstra Bladet.

Anledningen er den begrænsning på antallet af østers- og muslingelicenser, som alle Folketingets partier er blevet enige om.

Ib Poulsen arbejder for at begrænse storfiskeres muligheder for at sætte sig på fiskeriet på bekostning af mindre fartøjer og mindre havne. Han mener, at ministeren har trukket lovgivningsarbejdet i langdrag.

DF-ordføreren mistænker Eva Kjer Hansen for bevidst at have forhalet processen, fordi der er gået mere end fem måneder, fra aftalen om kvotebegrænsning blev indført, til der forelå en bekendtgørelse.

I den mellemliggende periode har østers- og muslingefiskere benyttet sig af at købe mere end de fremover tilladte tre licenser.

Fiskerne har nu frem til 2026 til at skille sig af med overflødige licenser igen.

Det har samtidig provokeret Ib Poulsen, at Eva Kjer Hansen (V) i efteråret har været på besøg hos en af kvotebegrænsningens største modstandere, Svend Søe Bonde, og har drukket champagne og spist østers i dennes østersbar i Glyngøre.

- Vi har en minister, der har travlt med at køre solo og spise østers.

- Det er lidt pudsigt, at hun vælger at besøge den person, der er mest fremme i forhold til at tale imod ordningen, og som har udnyttet den ventetid, ministeren har skabt, siger han til Ekstra Bladet.

Eva Kjer Hansen har over for avisen oplyst, at besøget hos Svend Søe Bonde blot var et af flere den dag i oktober, der markerede årets østerspremiere.

Hun har tidligere også afvist at have forhalet processen med at få bekendtgørelsen på plads.

Ib Poulsen har presset på for at få bekendtgørelsen lavet med tilbagevirkende kraft. Det har ministeren afvist med henvisning til almindelige retsprincipper.