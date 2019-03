3 Søren Søndergaard, Enhedslisten:

- Vi har efterhånden rejst hundredevis af spørgsmål om dette emne. Lad mig sige det på den måde, at det ikke er på tide at få en efterforskning i gang, der er langt over tiden for, at det burde være gjort. Det er absurd, at et skib sælges og i den forbindelse stiger eksorbitant meget i forsikringsværdi - og så det tilfældigvis brænder af kort efter.

- Sidst vi havde det oppe at vende, var der et flertal, der ønskede at afvente den norske kommissionsundersøgelse. Den fik vi resultatet af sidste år, og den fastslår, at heller ikke i Norge er det økonomiske spor efterforsket. Men fordi folketingsflertallet er, som det er lige nu, kan jeg kan godt være lidt bange for, at et konkret forslag om en ny efterforskning bliver forkastet. Det bedst opnåelige er nok at få et folketingsflertal til at fastslå, at vi her har at gøre med den værste mordbrand i Skandinavien siden 2. verdenskrig, og at det derfor skal undersøges, hvis der kommer nye oplysninger.

- Der er kommet en del nye oplysninger, siden folketinget senest forholdt sig til sagen. Dertil kommer de gamle oplysninger - skal de ikke efterforskes i henhold til nationsaftalen fra 1990?

- Jo, det kan du sige. Og skulle der vise sig et flertal, der vil kigge på de gamle oplysninger, er vi en del af det flertal; det har vi været i mange år.