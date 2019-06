DF mere end halveres i Thulesens Dahls valgkreds

Da Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, onsdag stemte på Thyregod Skole i hjembyen Thyregod i Midtjylland, havde han stadig kampgejst.

Han ville kæmpe til det sidste, lød det.

Men med alle stemmerne optalt i formandens valgkreds, Vejle Nord, står det klart, at Dansk Folkeparti selv her går markant tilbage.

Partiet står til 13,5 procent af stemmerne. Det er 15,3 procentpoint under valgresultatet i 2015.

På valgstedet Thyregod Skole, hvor 1480 vælgere har afgivet deres stemme til folketingsvalget, kaprede Dansk Folkeparti ved forrige valg 48,7 procent af stemmerne.

Ved onsdagens valg har 29,1 procent af vælgerne, som tilhører afstemningsstedet Thyregod Nord, stemt på partiet.

DF havde også på landsplan et kanonvalg for fire år siden, hvor partiet gik markant frem og blev det største parti i flere kredse i Syd- og Sønderjylland og på Sjælland.

21,1 procent af stemmerne tilfaldt partiet, som dermed blev Folketingets næststørste parti med 37 mandater. Men nu står partiet til en halvering.

Kristian Thulesen Dahl siger ved sin ankomst til partiets valgfest i Snapstinget på Christiansborg, at vælgerlussingen var ventet.

- Hele valgkampen igennem har vi haft meningsmålinger, der har talt deres tydelige sprog, siger han.

- Forventningerne til os efter valget i 2015 blev for store. Vi fik så godt et valg sidste gang, at det blev italesat som om, at vi næsten kunne diktere kursen, siger han.