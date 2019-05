DF lider stort EP-nederlag - Venstre bliver størst

Dansk Folkeparti står til mere end en halvering i Europa-Parlamentet, viser prognoser på DR og TV2.

Partiet går fra fire til blot ét mandat.

- Vi må tage det til efterretning og kæmpe videre. Det kommer ikke til at få nogle konsekvenser i partiet, siger DF-Kristian Thulesen Dahl.

- Vi står på den politik, vi har, og så må vælgerne jo vælge. Selvfølgelig føler jeg et medansvar for tilbagegangen. Men jeg ved ikke, om der er noget, vi skulle have gjort anderledes, siger han.

Venstre bliver det største parti med fire mandater, som er en fordobling sammenlignet med 2014-valget.

- Venstre har i aften fået et flot, flot valg. Alt tyder på, at vi har fået det bedste valg til Europa-Parlamentet nogensinde.

- Alt tyder på, at vi er Danmarks største europæiske parti, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen ved Venstres valgfest på Christiansborg.

Ifølge it-virksomheden KMD, der står for den officielle optælling af stemmerne, er der klokken 00.15 optalt 99,8 procent af stemmerne.

Som det eneste parti er DF ikke med i et valgforbund i forbindelse med valget. Så selv om DF faktisk fik flere stemmer end De Radikale, får De Radikale to mandater i Europa-Parlamentet, mens DF må nøjes med det ene.

Det skyldes, at De Radikale danner valgforbund med Alternativet, som ikke fik stemmer nok til et mandat. Men Alternativets stemmer overtager De Radikale, og på den måde overhaler De Radikale altså DF.

Ved valgene til Europa-Parlamentet indgår partierne såkaldte valgforbund. De betyder, at partier kan få mandater, som de ikke selv har stemmer nok til.

Valgforbundene betyder, at overskydende stemmer, der ikke giver et parti et mandat, kan gå til et andet parti i valgforbundet.

De Radikales to mandater er i øvrigt en fordobling for partiet. Det samme kan SF glæde sig over. Partiet er ligeledes gået fra et til to mandater.

De Konservative beholder sit ene mandat, mens Enhedslisten ligeledes får ét mandat. Det er første gang, at partiet stiller op til Europa-Parlamentet.

Mens Enhedslisten er inde, er Folkebevægelsen mod EU ude. Liberal Alliance og Alternativet kom heller ikke ind.