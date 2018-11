DF kæmper for loft over familiesammenføringer i finanslov

Inger Støjberg har kaldt loft over familiesammenføringer for et "fuploft". DF kæmper for det i forhandlinger.

Det kniber for Dansk Folkeparti at få regeringen med på idéen om et loft over familiesammenføringer for flygtninge.

Det fortæller DF's gruppeformand, Peter Skaarup, i forbindelse med finanslovsforhandlinger tirsdag.

- Vi håber, at loftet bliver til noget. Vi har sagt til regeringen, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi skal have det samme som i Tyskland.

- Det er et af de punkter, der resterer, hvor vi mangler at få regeringen til at rykke sig, siger Skaarup.

Skaarup vil med loftet sikre, at hvis der kommer mange anmodninger om familiesammenføringer, så er der et eksempelvis månedligt maksimum for, hvor mange der kan få det.

I Tyskland blev der fra 1. august indført en regel om, at der maksimalt kan ske 1000 familiesammenføringer per måned til indbyggere i Tyskland.

Regeringen har regnet på en dansk model af det tyske loft, og beregningerne viser, at et lignende loft i Danmark kun vil få en marginal effekt.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kaldte tidligere på måneden loftet for "fup".

Netop udlændingeområdet har skabt store problemer under forhandlingerne, og ifølge Skaarup er der et stykke vej, før støttepartiet vil indgå en aftale om finansloven for 2019.

Foruden loftet ønsker DF at få vedtaget, at flygtninge i højere grad skal hjemsendes frem for at blive integreret. Desuden skal kriminelle udlændinge oftere udvises.

- De tre ting skal hænge sammen, og så kan vi være fortrøstningsfulde, fordi så tror jeg, at danskerne vil forstå, hvad det er, vi laver, siger Peter Skaarup.

DF har modtaget aftaleudkast på udlændingeområdet, men det er endnu ikke lykkedes at nå til enighed om en aftale, der har stor nok effekt, mener Skaarup.

- Det er fint at skrive en masse ord, men hvis der ikke er overensstemmelse mellem det, man siger, og det, man gør, så går det jo ikke, siger han.

Under tirsdagens møde er udlændingespørgsmålene pakket væk til fordel for debat om støtte til Vikingeskibsmuseet i Roskilde samt uddannelse af flere fængselsbetjente.

Finansloven for næste år skal være godkendt i Folketinget inden nytår.