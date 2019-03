DF håber på socialdemokratisk comeback i sundhedsforhandlinger

Dansk Folkeparti tror, at store dele af en sundhedsreform vil bestå, selv om flertallet bag den forsvinder.

Efter at Alternativet tirsdag trak sig fra forhandlingerne om en sundhedsreform, har regeringen vendt sig mod sit støtteparti, Dansk Folkeparti, i håb om en aftale.

Dansk Folkeparti håber, at flere andre partier vil vende tilbage. Gruppeformand Peter Skaarup kalder uenighederne om indholdet i reformen for kunstige grøfter.

- Det oplæg, der er kommet fra Socialdemokraterne, ligner meget det, der er kommet fra regeringen. Så jeg synes, at det er lidt kunstigt skabte grøfter, siger gruppeformanden.

- Derfor synes jeg, at det vil gøre godt, hvis flere partier vil gøre nytte inde ved forhandlingerne.

Selv hvis regeringen og Dansk Folkeparti må gennemføre reformen alene, tror Peter Skaarup, at dens indhold vil blive gennemført, hvis flertallet skifter ved et valg.

- Jeg tror, uanset hvilken farve en regering får efter et valg, så vil meget store dele af det, vi forhåbentligt bliver enige om med regeringen, blive gennemført efter et valg. For det er sund fornuft, siger han.

Ifølge Peter Skaarup mangler regeringen og Dansk Folkeparti stadig at blive enige om, hvorvidt der skal tilføjes flere penge til sundhedsvæsnet.

Derudover er der uenigheder om ændringer inden for psykiatrien.

Alternativet, der ellers tilhører oppositionen, var indtil tirsdag med i forhandlinger.

De kunne dog ikke få enderne til at mødes med regeringen og trak sig derfor tirsdag.

Finansminister Kristian Jensen (V) forklarede på vej ind til forhandlingerne, at regeringen hæftede sig ved, hvorfor Alternativet trak sig.

- Jeg glæder mig over, at Alternativet bakker op om det sundhedsmæssige fremover. De problemer, som de ser, ligger ikke på sundhedsdelen, siger han.

En af Alternativets anker var, at regeringen vil gennemføre reformen som hastværk. Det er dog nødvendigt, mener Kristian Jensen.

- I forhold til de mange ansatte, der i øjeblikket er i tvivl om, hvordan det ser ud i fremtiden, har vi travlt med at få en afklaring, siger han.

Efter dagens møder afviser Kristian Jensen, at sundhedsreformen er det sidste større stykke politik, som regeringen vil spille ud med, før der skal afholdes valg.