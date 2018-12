DF gør klar til kamp mod menneskerettighedsdomstol

Det bør være op til en politisk diskussion, om Danmark skal rette ind, hvis man på et tidspunkt skulle tabe en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det mener gruppeformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, skriver Berlingske.

Meldingen kommer, efter at regeringen og DF har indført en række udlændingestramninger, som skulle gå "helt til kanten" af internationale konventioner.

Og hvis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skulle vurdere, at nogle af stramningerne rent faktisk går over grænsen, så skal Danmark ikke partout rette ind, mener DF.

- Fra vores side vil der i hvert fald ikke på forhånd være en automatik, der siger, at fordi menneskerettighedsdomstolen når frem til det og det, vil vi ændre det og det, siger Peter Skaarup til Berlingske.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler sager om, hvorvidt stater overholder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det fremgår flere steder i finanslovaftalen fra sidste uge, at en udlændingestramning går til kanten af konventionerne.

Det gælder blandt andet indførelsen af et loft over antallet af familiesammenføringer til flygtninge. Og derudover beslutningen om, at opholdstilladelser fremover skal udstedes med henblik på midlertidige ophold.

Ifølge jurist og direktør for Dansk Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen kommer der ikke noget "europæisk menneskerettighedspoliti og banker Danmark på plads", hvis man ignorerer en dom.

Men han understreger over for Berlingske, at lande som Tyrkiet og Aserbajdsjan har fået Europarådet på nakken, når de har valgt ikke at følge en dom.

Venstres menneskerettighedsordfører, Jan E. Jørgensen, deler ikke DF's holdning.

- Det er jeg uenig i, og det er Venstre uenig i, siger han til Berlingske.