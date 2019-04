DF freder fortsat Støjberg trods nye asylpar-dokumenter

En powerpoint-præsentation med en ulovlig instruks i asylpar-sag får ikke DF til at ændre sit syn på Støjberg.

Dansk Folkeparti ændrer ikke standpunkt i asylpar-sagen, selv om Information onsdag kunne bringe en slide fra en power point-præsentation, der viser, at der blev givet instrukser om, at asylpar, hvor den ene part er under 18 år, skulle adskilles uden undtagelser.

Det bliver præsenteret som et nyt belæg for, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) gav en ulovlig instruks til sine embedsfolk om adskillelse af par i 2016.

- Det ændrer ikke på vores holdning. Helt grundlæggende synes jeg heller ikke, at de såkaldte afsløringer bidrager med så meget nyt, siger udlændingeordfører i Dansk Folkeparti Martin Henriksen om de nye dokumenter.

- Der har givetvis været misforståelser, og det har været et rodet forløb. Men vi taler om noget, der efterhånden ligger flere år tilbage.

- I Dansk Folkeparti kan vi ganske enkelt ikke hidse os op over det, siger han.

Sagen har kørt i årevis, da en instruks om at adskille par uden undtagelser ville have været ulovlig. Inger Støjberg har sagt, at hun ikke har givet en ulovlig instruks, men fortalt embedsværket, at der kunne gøres undtagelser.

Men den forklaring har integrationsordfører for De Radikale Sofie Carsten Nielsen ikke meget tilovers for.

- Der bliver ved med at komme ting frem, som ministeren og ministeriet har gemt. Nu viser en tydelig power point, at det var en ulovlig instruks, og at den blev ført ud i livet.

- Det er i strid med, hvad ministeren har gentaget igen og igen, siger hun og fortsætter:

- Det er ulovligt. Men ministeren får lov til at blive siddende, fordi et flertal i Folketinget siger, at det er lige meget, at ministeren lyver. Bliver det standarden, så kan vi ikke stole på noget som helst.

Johanne Schmidt-Nielsen, integrationsordfører for Enhedslisten, har samme holdning:

- Uanset hvad vi ellers mener om udlændingepolitik, så bør vi kunne enes om, at ministre skal regere i overensstemmelse med dansk lov og tale sandt i Folketinget. Begge dele er udfordret her, siger hun.

Martin Henriksen så dog helst, at sagen fik lov at ligge efter to år med samråd og debat.

- Vi mener, der er andre ting på udlændingeområdet, der er mere væsentlige at beskæftige sig med.

- Livet er for kort til at hidse sig op, bare fordi Johanne Schmidt-Nielsen og Sofie Carsten Nielsen gør det, siger han.

Hovedpersonen, Inger Støjberg, siger selv til TV2 News:

- Jeg vil beskytte de her piger bedst muligt.

- Det sagt, så lægger denne her power point hverken til eller fra i denne her sag. Det interessante er, hvad der skete i virkeligheden. Og sandheden er, at der var par, der ikke blev adskilt.