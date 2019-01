DF forventer nedlæggelse af regioner i sundhedsreform

Venstre er splittet omkring regionernes fremtid, mens de øvrige regeringspartier er klar til at skrotte dem.

Dansk Folkeparti forventer en nedlæggelse af regionerne.

Det siger DF's sundhedsordfører, Liselott Blixt, inden Venstre fredag holder hovedbestyrelsesmøde, hvor regionernes fremtid skal diskuteres.

- Jeg forventer, at når man kommer med et så stort udspil, som man hele tiden har talt om, så er det en nedlæggelse af regionerne, vi kommer til at se, siger Blixt.

Venstre er splittet på spørgsmålet. De to øvrige regeringspartier - Liberal Alliance og De Konservative - har klart meldt ud, at regionerne skal skrottes.

Regeringens udspil til et sundhedsudspil er ikke præsenteret endnu, men ventes at blive det i denne måned.