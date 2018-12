DF får indført dyrepoliti: Skal opsnuse misrøgtede dyr

Politiet skal snart bruge tiden på at optrevle misrøgt og ulovlig import af dyr. Dansk Folkeparti har kæmpet for det i flere år.

Dansk Folkeparti har i årevis kæmpet for at få indført et dyrepoliti, og med finansloven for næste år er der afsat penge til en dyrevelfærdsenhed.

Det glæder DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

- Hov. Fik jeg i øvrigt fortalt, at vi har fået indført dyrepoliti? Aftalt på finansloven for 2019. En sag vi i DF har kæmpet for i mange år, skriver han på Facebook.

Regeringen og støttepartiet har afsat 38 millioner kroner på finansloven over de kommende fire år til dyrevelfærdsenheden. DF tøver ikke med at kalde det et dyrepoliti.

Til TV2 Nyhederne uddyber Karina Due, som er dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti:

- Jeg siger dig, jeg er så glad. Dansk Folkeparti har jo kæmpet for det her de seneste 15-20 år. Nu er det endelig en realitet. Det er simpelthen så fantastisk, siger dyrevelfærdsordføreren.