DF får hug for aftale om dyretransport: I er blevet snydt

Dansk Folkeparti har ladet sig spise af med en tynd aftale om øget kontrol af dyretransporter.

Sådan lyder den krasse kritik fra SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet, efter at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at øge kontrollen med lastbiler, der transporterer svin.

I en periode næste år vil ti procent af lastbilerne blive kontrolleret. Men DF kunne have fået flertal uden om regeringen for at kontrollere mange flere, lyder kritikken.

- Enten er Dansk Folkeparti blevet snydt, så vandet driver. Eller også er DF ikke det dyrevelfærdsparti, de går og siger, at de er, siger fødevareordfører Simon Kollerup (S).

- Det er en tynd aftale, hvor man holder hånden over vennerne i landbruget frem for at forbedre dyrevelfærden, mener SF's Trine Torp.

Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, Rasmus Vestergaard Madsen, kalder aftalen en "svinestreg".

- Med den her aftale vil der ikke ske nogen mærkbare forbedringer af dyrevelfærden på de lange grisetransporter, skriver han i en kommentar.

Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Karina Due, afviser kritikken:

- Jeg kan ikke forstå hvorfor partier, der har siddet i regering og ikke gjort en skid ved det, går ud og skyder på det voldsomme løft, der bliver gjort nu, siger hun.

Spørgsmål: Men de siger, at I kunne have fået endnu mere kontrol, hvis I var gået sammen med dem i et flertal uden om regeringen. Havde det ikke været en god idé?

- Nej. For vi får et overblik over, hvor der skal sættes ind med den kontrol, der bliver sat i gang nu. I løbet af seks måneder er det 1500 kontroller, hvor der ellers ville have været 50. Det er et markant løft, siger Karina Due.

Karina Due ønskede til at begynde med, at alle transporter skulle kontrolleres. Men det vil pålægge landbruget for store økonomiske byrder, mener hun nu.

- Vi mener sagtens, at vi kan skabe et overblik med ti procents kontrol. Det er et af de største løft, der er sket inden for dyrevelfærd nogensinde.

- Vi er et dyrevelfærdsparti. Det vil jeg stå på mål for til enhver tid. Men vi er også et parti, som gerne vil sørge for, at vi ikke tvinger noget erhverv i knæ, siger Karina Due.