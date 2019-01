DF er ikke klar til at sikre flertal for S-pensionsudspil

Socialdemokratiet kan få svært ved at samle et politisk flertal bag det pensionsudspil, som formand Mette Frederiksen tirsdag fremlagde.

Hos De Radikale er man skeptiske over for, om ikke-nedslidte får adgang til tidligere pension som følge af udspillet.

Heller ikke Dansk Folkeparti er parat til at indgå i en pensionsaftale hen over midten.

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, savner svar på en række oplysninger om Socialdemokratiets udspil, før regeringens støtteparti kan tage stilling til, om man vil støtte eller afvise udspillet.

Ligesom De Radikales Sofie Carsten Nielsen henviser Bent Bøgsted til, at nedslidte burde få hjælp via seniorførtidspensionen.

- Vi er enige i princippet om, at man som nedslidt skal kunne trække sig tilbage i god ro og orden. Det ligger i ordningen om seniorførtidspension. Men den valgte Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister at tage ind under paraplyen af almindelig førtidspension, så den blev udvandet og ikke kom til at virke, siger Bent Bøgsted.

DF vil først efter valget kunne tage stilling til forslaget, siger Bent Bøgsted. Han henviser til, at Socialdemokratiet vil involvere arbejdsmarkedets parter i udformningen af det konkrete indhold, hvilket først vil ske efter valget.

- Vi ved ikke, hvad de vil blive enige om. Og jeg tror ikke, at der kommer ret meget mere, før arbejdsmarkedets parter har været inde over, siger han.

Ifølge Bent Bøgsted foretrækker DF dog grundlæggende, at man i stedet ser på, hvordan seniorførtidspensionen "kan komme til at virke efter hensigten".

Seniorførtidspensionen blev indført som en slags afløser for efterlønnen - et sikkerhedsnet for nedslidte danskere med mindre end fem år til pensionsalderen.

Bent Bøgsted mener dog, at Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister selv underminerede intentionen med seniorførtidspensionen med sin reform af førtidspension og fleksjob. En reform som DF stemte imod.

Reformen indførte de udskældte ressourceforløb og fleksjob, som siden har ført til langvarige og i nogle tilfælde udsigtsløse arbejdsprøvninger af danskere med skavanker og sygdom.

På Socialdemokratiets kongres i september erkendte Mette Frederiksen, at nedslidte er kommet i klemme som følge af reformen.

- Vi må erkende, at der kan være langt fra den tanke, man har bag et skrivebord på Christiansborg til, hvordan det ser ud i virkelighedens verden, lød det i september fra Mette Frederiksen.

Hun lovede samtidig at stille sig i spidsen for at rette op på konsekvenserne af reformen.

- Jeg stod selv bag reformen af førtidspension. Derfor har jeg også et særligt ansvar for at få rettet op på nogle af de problemer, der viser sig at være.