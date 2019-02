DF: Patienter skal gå direkte til fysioterapi uden om lægen

Dansk Folkeparti vil skære ned på antallet af lægebesøg for at afhjælpe manglen på praktiserende læger.

Patienter skal kunne gå direkte til en fysioterapeut med offentlig tilskud uden en henvisning fra lægen.

Det bliver et krav fra Dansk Folkeparti, når forhandlinger om regeringens sundhedsreform begynder i næste uge, skriver Politiken.

Kravet skal være med til at skære ned på antallet af lægebesøg hos de praktiserende læger, som der er mangel på.

- Vi bruger alt for mange ressourcer hos de praktiserende læger på at få en henvisning til fysioterapeut. Vi kunne bruge meget af lægens tid meget bedre, for man render jo ikke til fysioterapeut for sjov, siger Liselott Blixt, sundhedsordfører for DF til Politiken.

Ifølge Politiken omhandler 24 procent af alle konsultationer hos praktiserende læger ondt i lænden, slidgigt og ondt i nakken.

Ved alle tre lidelser kan fysioterapi ofte hjælpe, skriver Politiken.

Fysioterapeuterne er selv begejstret for idéen, siger formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

- Rigtig mange patienter har problemer, som fysioterapeuter ved rigtig meget om, hvad man skal gøre ved, siger hun.

- Det vil give de praktiserende læger mulighed for at tage flere patienter og samtidig give dem tid til at varetage de nye opgaver, de får, i forhold til især kronikere, siger Tina Lambrecht.

Både Holland, Norge og England har direkte adgang til fysioterapeut med offentlig støtte, skriver Danske Fysioterapeuter.