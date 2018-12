DF: Oppositionen sagde nej til et bedre elbil-tilbud

Dansk Folkeparti undrer sig over, at rød blok valgte at gå fra elbilforhandlinger kort før lukketid.

Efter to måneders forhandlinger om den fremtidige afgifter på elbiler valgte oppositionen fredag at tage sit tøj og gå uden at have underskrevet en aftale.

Det undrer Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær.

- Vi er meget forundrede, for vi syntes faktisk, at der lå et fint kompromis på bordet.

- Vi tilbød dem en reel afgiftsfritagelse på elbiler i de to år, hvor en kommission kunne lave et gennemarbejdet oplæg til, hvordan vi sikrer en grøn transportsektor fremover.

- Og det bliver endnu mere underligt, når det forlyder, at de kommer til at stemme for vores forslag, når det bliver fremsat i Folketinget, siger ordføreren.

Han mener, at de røde partier med deres farvel går glip af en række grønne initiativer, som var en del af den aftale, der lå på bordet.

- De kunne have fået indflydelse på transportkommissionen, penge til elfærger, til grønne firmabiler, til flere ladestandere rundt omkring og til afgiftsfritagelse af brintbiler.

- Men det har åbenbart været vigtigere at kunne stå i en valgkamp og kalde os andre for uambitiøse, selv om vi faktisk har været villige til at strække os, siger Flydtkjær.

Oppositionen har anklaget regeringen og Dansk Folkeparti for ikke at ville indgå en længere og mere ambitiøs aftale.

Omvendt har Karsten Lauritzen efterfølgende sagt, at han var bundet af den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået.

Det kan Dennis Flydtkjær ikke helt genkende.

- Det har vi ikke stillet os i vejen for. Hvis regeringen og de andre partier kan lave noget mere ambitiøst, så er det deres ret at gøre det.

- Men så skulle de selvfølgelig bare finde en anden finansiering end den, vi har været med til at skaffe, siger ordføreren.