Udrejsecenter Sjælsmark er ikke et godt sted at være, hvis man er barn. Det konkluderer en psykologirapport fra Røde Kors.

Men det er asylbørnenes forældre, som har det primære ansvar for, at deres børn mistrives.

Det mener udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

- Det er ikke rar læsning, men i Dansk Folkeparti mener vi, at vi bliver nødt til at fastholde, at når folk får at vide, at de skal rejse ud af Danmark, så bliver vi nødt til at overføre dem til et udrejsecenter.

- En del af dem kan godt rejse ud, men forældrene vælger at blive i Danmark, og derfor har forældrene også et stort ansvar, siger han.

Rapporten viser blandt andet, at børnenes psykiske trivsel er markant dårligere, end hvad der generelt ses hos børn i samme alder.

61 procent af børnene ville sandsynligvis opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose. Yderligere 19 procent af børnene ville muligvis opfylde samme kriterier, hvis de blev udredt for det.

- Vi har alle et ansvar, men så er der diskussionen om, hvor stor en andel af ansvaret vi hver især har.

- Der mener vi i DF, at det primære ansvar er hos forældrene. Det er dem, der har taget børnene med på en usikker rejse. Forældrene har fået at vide, at de ikke har ret til at være i Danmark, men det er de ligeglade med.

- Desværre er det sådan, at træffer forældre dårlige beslutninger og valg, så går det ud over børnene, siger Henriksen.

Han mener, at forholdene på Sjælsmark som udgangspunkt er i orden.

- Det er selvfølgelig ikke optimale forhold, men det er forhold, som vi kan være bekendt.

- Jeg har selv besøgt Sjælsmark en del gange, og man kan godt se, at det ikke er optimale forhold for børn at vokse op under. Men vi skal huske på, at det er forældrene, som har truffet et valg på vegne af deres børn, siger Henriksen.

Regeringen står ligeledes fast. Har man fået afvisning til at opholde sig i Danmark, så går turen til et udrejsecenter, før man skal ud af landet. Også Socialdemokratiet mener, at man skal holde fast i den tankegang.

Men Socialdemokratiet og regeringspartiet De Konservative udtaler i fredagens Politiken, at der skal være bedre forhold for børnene.