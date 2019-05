Cyklist i alvorlig tilstand: Påkørt ved cykelløb i Odder

Politi og ambulance er fredag formiddag til stede ved en alvorlig trafikulykke i Odder. En ung mand er under en enkeltstart blevet kørt ned af en bilist.

Det fortæller Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

- Der er tale om en ung mand, der er kommet alvorligt til skade.

- Han bliver påkørt i forbindelse med en enkeltstart under cykelløbet, hvor bilisten af ukendte årsager er kommet forbi afspærringerne, siger han.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor gammel den pågældende mand er. Det skyldes, at alle pårørende endnu ikke er blevet underrettet.

Manden er kørt til behandling på hospitalet, og hans tilstand betegnes som alvorlig.

Det var en 27-årig kvinde, som sad bag rattet i bilen, da manden blev påkørt.

Odder Kommune oplyser på sin hjemmeside om cykelløbet Tour de Himmelfart, som afholdes fra 30. maj til 1. juni. Det er ifølge kommunen et af Europas største cykelløb for drenge og piger i alderen 9-18 år.

Der var ventet omkring 750 deltagere fra forskellige lande.

Fredag morgen begyndte 3. etape af løbet. Det skete klokken 07.30 på en parkeringsplads ved Vestermarkskolen i Odder. Etapen ender ved Vestermarken.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få kontakt til hverken Odder Cykel Klub, der arrangerer løbet, eller Odder Kommunes afdeling for teknik og miljø.

Cykelløbet Tour de Himmelfart oplyser på Twitter, at resten af 3. etape er aflyst fredag på grund af påkørslen.

Opslaget er udsendt på både dansk og engelsk. Der er ingen meldinger om 4. etape, der skulle afvikles samme sted fredag fra 14.45 til 18.30.

Østjyllands Politi opfordrer trafikanter til at køre ad andre veje end Ballevej, mens der fredag formiddag arbejdes på ulykkesstedet.