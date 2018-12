Corydon: Jeg har aldrig talt om nødvendighedens politik

Det var et svigt, at regningen for finanskrisen blev sendt videre til lønmodtagerne, mens bankerne gik fri.

Sådan lyder kritikken fra det socialdemokratiske folketingsmedlem Peter Hummelgaard i en ny bog.

Kritikken er til dels rettet mod hans partifæller rundt om i Europa. Men også i høj grad mod den socialdemokratisk ledede regering, der havde magten i Danmark fra 2011 til 2015.

Ritzau har bedt tidligere finansminister Bjarne Corydon, i dag chefredaktør på dagbladet Børsen, forholde sig til nogle af Hummelgaards kritikpunkter.

Men først en opklaring:

Bjarne Corydon har siden sin tid som finansminister fået meget kritik for at føre "nødvendighedens politik". Underforstået at han i en eller anden forstand havde givet op og lod sin politik diktere af eksterne forhold.

Men ifølge eget udsagn har han aldrig selv talt om "nødvendighedens politik".

- Jeg har faktisk aldrig selv brugt det udtryk om min egen politik, siger han.

- Jeg har brugt udtrykket nødvendigt. Altså konkret om nogle beslutninger, hvor jeg anså det for nødvendigt at gøre nogle svære ting, hvis man ville nå et bestemt mål. Men jeg har aldrig brugt udtrykket "nødvendighedens politik".

Spørgsmål: Hummelgaard beskriver en debat på Folkemødet i 2013, hvor han skriver, at du ikke havde forstået, at finanskrisen forandrede livet radikalt for befolkningerne. Er det rigtigt, at du ikke havde forstået det?

- Det tror jeg da, at alle havde forstået. Det havde man i særdeleshed som finansminister. Det var jo meget tydeligt på enhver måde. Det er ikke en rimelig påstand at fremkomme med, siger Corydon.

Spørgsmål: Set i bakspejlet er du så enig i, at krisepolitikken gjorde ondt værre?

- Nej. Det synes jeg er en helt overfladisk betragtning, siger Corydon.

- Man vælger fuldstændig at se bort fra, at den krisepolitik, der blev ført i Danmark, har virket formidabelt godt.

- Det er jo ikke kommet af sig selv ned fra himlen, at vi i dag har næsten fuld beskæftigelse, utrolig lav arbejdsløshed og flere i arbejde end nogensinde tidligere i danmarkshistorien og reallønsfremgang for almindelige lønmodtagere. Det er et resultat af reformpolitikken.

Spørgsmål: Hummelgaard skriver, at man har spildt chancen for at tage et opgør med finanssektoren. Er du enig i, at I svigtede der?

- Nej. Men jeg synes, at han skal tage den diskussion med Henrik Sass Larsen (socialdemokratisk gruppeformand, red.). Han var erhvervsminister i en stor del af tiden og havde ansvaret for bankerne og den finansielle sektor og stod for en bundsolid og ansvarlig linje.

- Hvis Peter har en høne at plukke med ham, så må de tage det imellem sig.