Copenhagen Marathon fejrer flere rekorder

Copenhagen Marathon kunne fejre 40-års jubilæum, deltagerrekord, rekordtider for mænd og kvinder på dansk jord og flest deltagere i mål, da de københavnske gader søndag dannede ramme om maratonløbet.

13.281 løbere var tilmeldt arrangementet, og heriblandt var kenyanske Jackson Kibet Timo, der slog rekord med tiden 2 timer, 9 minutter og 54 sekunder og løb dermed det hurtigste maraton i Danmark nogensinde.

Deltagerantallet lå 637 højere end den tidligere rekord fra 2010, og for første gang nogensinde gennemførte mere end 10.000 personer løbet.

Det oplyser Sparta, der er arrangører af Copenhagen Marathon, i en pressemeddelelse.

Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør hos Sparta, er meget tilfreds over den positive udvikling, og hun håber på, at deltagerantallet fortsat vil stige.

- Det er fantastisk for os, at den udviklingsstrategi, vi har lagt de sidste tre år, kulminerer, lige når vi holder 40-års jubilæum, siger hun.

- Det motiverer os til at lave en målsætning om, at vi skal runde de 15.000 deltagere og blive ved med at vokse, så vi når op på samme niveau med maratonløbene i Stockholm og Hamburg, der ligger i nærheden.

Ifølge Dorte Visbjerg skyldes den større tilslutning til løbet blandt andet løberuten i de københavnske gader og de mange seværdigheder, deltagerne kommer forbi.

- København byder bare på meget heriblandt ren luft, grønne parker, fokus på det lokale, og at det er en smartcity. Det vil turisterne opleve, siger hun.

- Og det tiltrækker flere udenlandske deltagere, fordi det at løbe forbi eksempelvis Rundetårn og over Langebro bare er fantastisk.

Ud af de over 13.000 tilmeldte deltog 11.497 i løbet, hvoraf 10.881 af dem gennemførte de 42,195 kilometer.

Ud over Kackson Kibet Timos maratontid, slog Etalemahu Zeleke Habtewold fra Etiopien maratonrekord for kvinder på dansk jord med tiden 2 timer, 29 minutter og 29 sekunder.