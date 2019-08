Claus Hjort til V-medlemmer: Stop mobningen af Lars Løkke

Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen opfordrer partiets medlemmer til at stoppe "mobningen" af formand Lars Løkke Rasmussen.

Det siger han til TV2, efter at Venstre i Region Midtjylland samt enkelte folketingsmedlemmer og borgmestre offentligt har opfordret Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V) til at trække sig.

- Det, der foregår i øjeblikket, ligner for mig at se mobning, hvor man skal gøre livet så surt for Lars Løkke, at han kaster håndklædet i ringen, siger han til TV2.

Venstre i Region Midtjylland har trukket støtten til det nuværende formandskab i partiet, da den ser behov for en ny ledelse af hensyn til Venstres troværdighed og fremtid.

Claus Hjort Frederiksen vil gerne lytte til kritikken, men mener, at spørgsmålet om Venstres formandskab skal drøftes på Venstres landsmøde.

- Vi lytter alt det, vi kan. Men vi kan jo ikke gøre andet end at sige, at det er på Venstres landsmøde, at det her bliver afgjort.

- Det afgøres ikke i folketingsgruppen, i Venstres hovedbestyrelse eller i forretningsudvalget, siger han til TV2.

Venstre-nestoren mener desuden, at man mangler at høre fra et stort flertal i baglandet, der ikke har markeret sig i debatten om partiets top.

- Nu har vi hørt fra en del den sidste uge, men vi har altså 35.000 medlemmer, og jeg tror ikke, at vi har hørt fra de 34.000, og vi har ikke hørt fra de 800.000 danskere, der stemte på os ved seneste valg, siger Claus Hjort Frederiksen.

Den tidligere Venstre-profil Søren Pind har kommenteret Claus Hjort Frederiksens udtalelse på Twitter.

- Man må forstå, at den eneste, der må have en mening om Venstres ledelse - mobbe nogen og ændre mening - er Claus Hjort. Jo, jo, skriver Søren Pind.

Søren Pind henviser til en hændelse tidligere i august. Kristian Jensen sagde i et interview, at Venstre ikke igen skal gå til valg på at danne en SV-regering.

Den regeringskonstellation gjorde formand Lars Løkke Rasmussen ellers til sin førsteprioritet dagen før folketingsvalget 5. juni.

På partiets sommergruppemøde måtte Kristian Jensen beklage sine udtalelser og lægge ører til krav fra Hjort om at trække sig som næstformand.

Få dage senere endte Claus Hjort Frederiksen dog med at acceptere Kristian Jensen som næstformand.

Venstres hovedbestyrelse mødes lørdag i Brejning ved Vejle. Forretningsudvalget, der står for driften af partiet, mødes fredag.

Venstres landsmøde er planlagt til 16.-17. november, men flere i Venstre har ønsket at fremrykke til en dato før Folketingets åbning 1. oktober for at have klarhed over partiets fremtidige ledelse.