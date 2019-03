Claus Hjort: Riskærs udtalelser om Rusland er rystende

Folketingskandidat Klaus Riskær Pedersens (E) udtalelser om Rusland i sidste uge er "rystende".

Det mener forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), efter at Klaus Riskær Pedersen lørdag til Altinget udtalte, at "vi skal ud af al den konflikt med russerne".

- Den der lette måde, han omgår de sikkerhedsproblemer på, der er i Europa, det er lidt rystende. Det viser en total mangel på indsigt.

- Det er jo ikke sådan, at vi bare kan slå en streg over alt det, russerne har gjort i de senere år, siger Claus Hjort Frederiksen til Altinget.

Klaus Riskær Pedersen, hvis parti bærer hans eget navn, sagde blandt andet, at Europa ikke bør blande sig i Ruslands annektering af Krim i 2014 og krigen i det østlige Ukraine.

- Det er slet ikke vores anliggende. Det er det ikke. Geopolitisk er det ikke et europæisk anliggende. Det er et russisk anliggende eller et tyrkisk anliggende. Det er ikke et europæisk anliggende, sagde han til Altinget.

De udtalelser imponerer altså ikke Claus Hjort Frederiksen.

- Riskær mangler indsigt i mange af de her forhold.

- Den måde, han taler på, at så skal vi bare gøre sådan, og så skal vi bare gøre sådan, det virker mildest talt bekymrende, hvis han har tænkt sig at blive en seriøs politiker, siger forsvarsministeren.

Klaus Riskær Pedersen og Claus Hjort Frederiksen har tidligere været partifæller hos Venstre.

Fra 1989 til 1994 sad Klaus Riskær Pedersen i Europa-Parlamentet som valgt for Venstre.

I 1993 blev han ekskluderet fra partiet og måtte fortsætte som løsgænger i den resterende periode.

Klaus Riskær Pedersen er tidligere dømt for bedrageri, og han har samlet modtaget over ti års fængsel.

27. februar blev hans parti godkendt til at blive opstillet til det kommende valg til Folketinget.

Det finder sted senest 17. juni.