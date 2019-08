Venstre har ikke længere et delt formandskab mellem formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen. Partiets kurs styres udelukkende af Lars Løkke Rasmussen.

Sådan lyder det fra Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen i et opslag på Facebook.

Det er skrevet, to dage efter at han åbent opfordrede Kristian Jensen til trække sig som næstformand.

- På Venstres sommergruppemøde, som tegner Venstres politiske kurs blev det slået klart fast, at det er partiets formand og statsministerkandidat, som tegner Venstres politiske kurs. Det delte formandskabs tid er forbi, skriver Claus Hjort Frederiksen.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har siden 2014 haft et delt formandskab i Venstre.

Aftalen om formandskabet blev de to enige om på et hovedbestyrelsesmøde i Venstre i 2014.

Dengang var Kristian Jensen klar til at blive ny formand for Venstre efter en sag om Lars Løkke Rasmussens tøjkøb for partiets penge. Det endte i stedet med det delte formandskab.

Men Claus Hjort Frederiksen mener ikke længere, at der er tale om et delt formandskab.

Han henviser til, at Lars Løkke Rasmussen fredag på et pressemøde på Venstres sommergruppemøde slog Lars Løkke Rasmussen fast, at det er hans ret som Venstres formand at udstikke kursen - herunder hvilken regering partiet skal stå i spidsen for.

Lars Løkke Rasmussen sagde på fredagens pressemøde, at han ikke på nuværende tidspunkt vil pege på, hvem Venstre vil forsøge at danne regering med efter næste valg.

Han har ikke begravet idéen om en SV-regering, som næstformand Kristian Jensen ellers tidligere på ugen udtalte til Berlingske, at Venstre burde droppe den tanke.

Udtalelsen var også grunden til, at Claus Hjort Frederiksen har krævet Kristian Jensens afgang, fordi næstformanden ifølge Hjort har opført sig illoyalt over for Løkke.

På pressemødet vendte Kristian Jensen rundt og sagde - på linje med Løkke - at han ikke vil afskrive nogle muligheder frem mod næste valg.

På pressemødet blev Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen spurgt til, om aftalen fra 2014 fortsat er gældende, og det svarede de begge ja til.