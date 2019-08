Cirkusdirektør om salg: En god dag for os og elefanterne

Efter aftale med staten får Cirkus Arena 8,25 millioner kroner for tre pensionerede elefanter.

Fire cirkuselefanter fra henholdsvis Cirkus Arena og Cirkus Trapez har i månedsvis ventet på en afklaring om deres pension.

Men lørdag formiddag meddelte Miljø- og Fødevareministeriet, at staten nu vil købe de fire elefanter Rambolina, Lara, Djungla og Jenny for i alt 11 millioner kroner.

Det er en aftale, som cirkusdirektør i Cirkus Arena, Benny Berdino, er overordnet tilfreds med. Selv om man i lang tid ikke har kunnet blive enige om størrelsen for kompensationen til cirkusserne for elefanterne.

- Vi har gjort alt for, at det skulle lykkes med at få aftalen på plads sammen med Miljø- og Fødevareministeriet, Dyrenes Beskyttelse og cirkus.

- Så nu er det lykkedes, og det skal vi bare glæde os over, siger Benny Berdino.

Cirkusdirektøren har tidligere fortalt, at han mener, at cirkusset burde få 20 millioner kroner i kompensation for elefanterne.

Men ifølge direktøren lyder den nye aftale på 8,25 millioner kroner for de tre elefanter, der lige nu holder til i Cirkus Arena i Slagelse.

Cirkus Trapez får 2,75 millioner kroner for elefanten Rambolina.

Så det er et væsentligt mindre beløb, Cirkus Arena nu får.

- Vi kom med et oprindeligt krav på 39,8 millioner kroner, og så forhandlede vi med Dyrenes Beskyttelse, om hvad der var mest muligt. Vi gik med til 20 millioner, og nu er vi altså endt på et noget mindre tal.

- Men vi skal alle videre med vores liv i denne sag - ikke mindst af alt vores elefanter. Så det er hele vejen igennem en rigtig god dag, siger Benny Berdino.

Cirkuselefanterne Lara, Djungla og Jenny, der er fra Cirkus Arena, har i ni måneder stået opstaldet nord for Slagelse, hvor det har været berettet, at de mistrives efter deres lange ophold.

Elefanterne er blevet kontrolleret for sygdomme, og de står derfor opstaldet i karantæne, så de er klar til at blive sendt videre.

Knuthenborg Safaripark har tidligere meldt sig klar til at tage imod elefanterne.

Den tidligere regering blev sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet enige om et forbud mod elefanter i cirkus. Forbuddet er endnu ikke vedtaget ved lov.