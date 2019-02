Christina lynfyret af Riskær: Det duer du ikke til

Tirsdag blev Christina Asklund annonceret som folketingskandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen.

Torsdag var hun fyret.

- Torsdag morgen lidt over otte ringer Klaus (Riskær, red.) til mig. Han siger, at han har set mine medieoptrædener igennem, og at det ikke er godt nok. "Det duer du ikke til", siger han.

- "Enten kan man medier, eller også kan man ikke", og jeg ville aldrig lære det, siger 50-årige Christina Asklund om beskeden fra Klaus Riskær.

Forundret over den kontante udmelding fra partistifteren tilbød hun alligevel at fortsætte med at hjælpe med partiets kampagne.

- Jeg siger til ham, at det kommer bag på mig, at han har den holdning, men at det selvfølgelig er ham, der sætter holdet. Jeg spørger så, om jeg skal fortsætte med at hjælpe til med kampagnen, men han siger, at "vi stopper samarbejdet her".

Trods den korte karriere inden for politik, har Christina Asklund dog ikke mistet modet.

- Havde du spurgt, hvordan jeg havde det i går, ville jeg have svaret, at det var svært. Men i dag er jeg rimelig fattet. Det har på ingen måde taget lysten til at kæmpe for mine mærkesager fra mig, siger hun.

Derfor overvejer Christina Asklund nu, om hun skal kontakte nogle af de etablerede partier.

- Jeg overvejer lige nu, hvilken retning der kunne være den rigtige. Men det skal være grønt.

Spørgsmål: Så det kunne måske være Alternativet?

- Alternativet er en mulighed, og jeg har overvejet at tage kontakt til dem, siger Christina Asklund, der synes, det ville være "cool", hvis hun alligevel får mulighed for at stille op til det kommende folketingsvalg.

Klaus Riskær Pedersen afviste fredag, at det var en fejl at have stillet Christina Asklund op som kandidat for hans nye parti.

- Christina er en rigtig sød pige med gode mærkesager, men min vurdering er, at hun vil få problemer med at klare mediepresset, sagde han.

På partiets hjemmeside står fredag aften stadig to kandidater ud over Riskær selv. Det drejer sig om 48-årige Peter Hjorth fra Dragør og 50-årige Rolf David Gøtze fra Hørsholm.