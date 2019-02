Christian Kjærs tur til bageren resulterer i fængselsstraf

Den 75-årige kammerherre og rigmand Christian Kjær straffes af Retten i Lyngby med betinget fængsel i 30 dage og en bøde på 10.000 kroner.

Samtidig mister han retten til at køre bil i et år.

Sanktionen er en konsekvens af mangemillionærens møde med en trafikofficial ved et cykelløb i Nordsjælland den 18. august sidste år.

Den pågældende morgen havde Kjær været et smut til bageren, men på vejen tilbage blev han bedt om at køre en anden vej.

Den instruks havde kammerherren dog tilsyneladende ikke tænkt sig at følge. Og da den frivillige official fra cykelløbet stillede sig op foran Kjærs blå Tesla, trykkede han forsigtigt på speederen.

- Vi finder det bevist, at han (den frivillige, red.) er blevet ramt, og at tiltalte har tilsidesat færdselsloven på særlig hensynsløs måde, siger retsformanden i forbindelse med domsafsigelsen.

Påkørslen skete dog med så lav fart, at den ifølge retten kan sidestilles med et "skub". Offeret fik alene et blåt mærke.

Christian Kjær har nægtet sig skyldig og hævdet, at det omvendt var den frivillige trafikofficial, der angreb ham med en stav. Men den forklaring har retten altså valgt at forkaste.

Ikke desto mindre tager kammerherren dommen med ro.

- Der er ingen beviser, så jeg har det egentlig godt med en betinget dom. Det bliver aldrig til mere, siger han i sekunderne efter dommen.

Rollen som tiltalt i en straffesag har i det hele taget ikke virket til at påvirke den 75-årige kammerherres humør. Dagen igennem har han småsnakket med tilhørerne, herunder sin hustru.

Få minutter inden domsafsigelsen tilbød han desuden de tilstedeværende journalister et væddemål om, hvorvidt han ville blive dømt.

- Tror I, jeg kommer i fængsel? Vi kan vædde et rundstykke, sagde han muntert.

Ud over en række titler såsom kammerherre og hofjægermester er Christian Kjær tidligere lokalpolitiker og advokat. Han blev født ind i cementvirksomheden FLSmidth og har besiddet en række bestyrelsesposter.

Det er dog især venskabet med nu afdøde prins Henrik og ikke mindst ægteskabet med Spies-arvingen Janni Spies, der har sendt ham på forsiden af aviser og ugeblade.

Christian Kjær har nu 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen til landsretten.