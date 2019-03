Chilener dømt for ni år gammelt røveri mod guldsmed

En aprildag i 2010 røvede en gruppe chilenske mænd en større mængde guldsmykker fra en guldsmed i København til en værdi af 4,9 millioner kroner.

Tirsdag er en chilensk mand i Københavns Byret blevet idømt to års fængsel for at have medvirket til røveriet, der betegnes som værende af særlig grov karakter.

Han er desuden blevet udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år. Fire chilenske mænd er allerede blevet idømt tre til seks års fængsel i sagen.

Røveriet mod guldsmeden Aveny Optik på Amagerbrogade skete den 24. april 2010.

Her blev personalet bundet på hænder og fødder, hvorefter røverne smadrede forretningens montrer.

Efterspillet blev meget dramatisk, da en betjent tog fat i døren til flugtbilen og blev slæbt efter den. Imens forsøgte føreren at køre ind i andre biler for at ryste betjenten af.

Betjenten trak sin tjenestepistol og skød føreren, som senere afgik ved døden.

Den chilenske mand, som tirsdag blev dømt, blev anholdt af fransk politi i slutningen af januar i år, hvorefter han blev udleveret til retsforfølgelse i Danmark.

Anholdelsen skete, efter at Københavns Politi tilbage i november 2017 havde modtaget nye oplysninger. Det førte politiet på sporet af manden.

I september 2018 blev der udsendt en arrestordre i Europa.

I den aktuelle retssag fremsatte anklagemyndigheden krav om tre års fængsel. Det valgte retten ikke at efterleve på grund af formildende omstændigheder.

Blandt andet har manden under sagen fortalt navnene på yderligere to mulige gerningsmænd, som nu efterforskes af politiet.

Samtidig har manden fra starten tilstået sin rolle i røveriet.