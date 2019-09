Chefanklager: Vi har flere sager men ikke flere hænder

I Københavns Politi lover anklagernes chef at gøre mere for det psykiske arbejdsmiljø.

Ledelsen i Københavns Politi har fuld forståelse for den gruppe af anklagere, som siger, at arbejdspresset er for stort, og at der er for mange sager til for få ansatte.

- Jeg anerkender til fulde, at de har meget travlt, siger chefanklager i Københavns Politi Ida Sørensen onsdag.

Tirsdag kunne Ritzau fortælle, at Københavns Politi har fået ordre fra Arbejdstilsynet til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i tre afdelinger i anklagemyndigheden også kaldet advokaturer.

Anklagerne har fortalt, at et voksende arbejdspres har ført til dårlig behandling af straffesager. De mener sågar, at skyldige er gået fri, fordi anklagerne har haft for travlt.

I afgørelsen fra Arbejdstilsynet er det blandt andet beskrevet, hvordan anklagere løber rundt på gangene, og hvordan de indimellem vælger at arbejde over - for egen regning.

Det er anden gang inden for et år, at anklagemyndigheden i Københavns Politi får hug fra Arbejdstilsynet. Før nytår blev et lignende påbud udstedt vedrørende anklagemyndigheden i den afdeling, der hedder Særlig Efterforskning Øst.

Ida Sørensen fortæller, at ledelsen her er kommet med flere tiltag for at rette skuden op, og at Arbejdstilsynet har accepteret indsatsen.

Hun er derfor også ked af, at der nu er kommet en ny sag.

Antallet af ansatte i anklagemyndigheden er i sidste ende politisk bestemt. Ida Sørensen siger, at hun og hendes ansatte forsøger at løse opgaverne inden for de rammer, der nu engang er sat.

- Vi har rigtig mange sager, og vi har fået rigtig mange flere sager, end vi plejer at få. Vi har ikke et tilsvarende antal flere hænder, så vi er selvfølgelig nødt til at prioritere, lyder det fra chefanklageren.

Arbejdstilsynet har beordret Københavns Politi til at få gjort noget ved problemerne i de tre advokaturer, som tæller 75 medarbejdere, senest 1. juni.

- Arbejdstilsynet skriver i påbuddet, at det anerkender, at vi er i gang med at gøre noget, men at det har ikke haft fuld effekt endnu. Så vi vil fortsætte med de initiativer, vi har sat i gang, og få dem implementeret ordentligt, siger chefanklageren.

Hun henviser blandt andet til en udvidet mentorordning for de unge anklagere - de udgør to tredjedele i de to advokaturer - og et supplerende uddannelsesforløb.

- Og vi vil fortsætte den gode dialog med anklagerne, som vi faktisk har, om, hvad vi kan gøre for at forbedre rammerne for deres hverdag, lyder det fra Ida Sørensen.