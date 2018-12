Chauffør smed mor og grædende barn ud af bus: - Det er slet ikke i orden

Onsdag aften blev en buschauffør ved Sydtrafik midtpunkt i en stor klagestorm på Facebook Kolding. Et kvindeligt medlem af facebookgruppen fortalte gruppens 32.000 medlemmer, at hun havde overværet en buschauffør smide en mor og et grædende barn ud af en bus onsdag omkring klokken 7.20.

Søren Sloth, driftschef ved Sydtrafik, bekræfter over for JydskeVestkysten, at episoden har fundet sted. Han har selv set den på videoovervågning. Han fortæller desuden, at Sydtrafik har modtaget en klage fra den kvinde, der stod bag opslaget på Facebook.

- Der er ikke lyd på videoen, men der er helt klart en reaktion fra chaufførens side, der har noget at gøre med moderen og barnet. Det er en uheldig reaktion, og det er slet ikke i orden. Man kan se på videoen, at der blev bremset, og passagererne rykkede frem i sædet, som om bussen bremsede op for en fodgænger, der gik ud foran eller var ved at gå over for rødt, fortæller Søren Sloth.

