Chauffør går fri for otte voldtægter - fik syv år i byretten

En 39-årig mand er frikendt for otte voldtægter, men bliver i landsretten dømt for vold og vidnetrusler.

En 39-årig lastbilchauffør er blevet frikendt for otte voldtægter.

Det er sket tirsdag ved Østre Landsret, oplyser mandens forsvarer, Morten Wosylus Kamp.

Den 39-årige Brian Strikkertsen Christensen blev ellers tidligere på året idømt syv års fængsel ved Retten i Næstved.

Retten kendte ham dengang skyldig i otte voldtægter og omfattende vold mod hans daværende kæreste.

- Landsretten har frifundet min klient for alle voldtægterne og alene dømt for seks tilfælde af vold og et tilfælde af vidnetrusler, fortæller Morten Wosylus Kamp.

Den daværende kæreste har vidnet i sagen, og hendes forklaring var i byretten med til at få manden dømt.

Morten Wosylus Kamp forklarer, at et flertal af nævningerne i landsretten havde et andet syn på forklaringen.

De mener, at forklaringen havde en sådan karakter, at der i vid udstrækning måtte ses bort fra den.

Manden er blevet idømt otte måneders fængsel. Han har siddet varetægtsfængslet siden september 2017, fortæller advokaten, der tilføjer, at hans klient er lettet.

- Man kan med sindsro sige, at han er lettet over, at han er blevet frifundet i det omfang. Han er lettet over resultatet, siger Morten Wosylus Kamp og fortsætter:

- Der var noget på spil for borgeren, fordi anklageren påstod, at han skulle i fængsel i otte år.

Manden har nægtet sig skyldig i stort set alle anklager.

Voldtægterne og volden, som byretten fandt manden skyldig i, skulle være foregået fra december 2016 til august 2017 i både hans og kærestens hjem samt i hans lastbil.

Ved en af de påståede voldtægter, som han nu er frifundet for, hævdede anklagemyndigheden, at manden havde bundet kæresten til en seng og stoppet en rød kugle i munden på hende, så hun ikke kunne skrige.

Herefter stod voldtægten på gennem fem timer, lød påstanden.

Undervejs førte han ifølge anklagemyndigheden i øvrigt en køkkenkniv op langs kærestens inderlår, mens han truende udtalte: "er du klar over, at Peter Lundin er min bedste ven".

Men disse elementer har landsretten altså valgt at forkaste.