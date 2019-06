Charterselskab sender danske turister på togrejse

Konsulent i grøn tænketank er positiv over for, at Spies til september lancerer togrejse til Schweiz.

Til september sender Danmarks største rejseselskab et hold gæster af sted på ferie med tog.

Det skriver Politiken torsdag.

- Vi har lyttet til klimadebatten. Og der har været stor efterspørgsel fra vores kunder efter rejser med tog eller bus.

- Nu er vi glade for at kunne tilbyde et klimavenligt rejsealternativ til vores gæster, siger Jan Vendelbo, administrerende direktør for Spies, til Politiken.

Rejsen går til Davos i Schweiz. En uges pakketur med alle charterrejsens fordele og garantier og med guide fra start til slut. Der er fem togskift undervejs på turen, der tager i alt 19 timer.

På destinationen er det blandt andet muligt at vandre, cykle eller sejle i kajak.

For Spies, der i regnskabsåret 2017/2018 sendte 273.669 danskere på ferie, er den kommende togrejse en forsigtig føler med kun plads til 30 gæster.

Jan Vendelbo medgiver da også, at det nye udspil også er et "statement", som han formulerer det.

- Vi vil gerne vise, at vi tager klimadebatten alvorligt. Vi tager situationen seriøst og er i øjeblikket på en rejse i forhold til at udvikle bæredygtig turisme, siger Spies-direktøren.

Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i den grønne tænketank Concito, siger til Politiken, at togrejsen fra Spies er en positiv nyhed, der afspejler en interesse hos et klimabevidst rejsepublikum.

Men han understreger, at en enkelt togrejse ikke gør Spies til en klimavenlig forretning.

- Flyrejser er stadig det, der udgør langt størstedelen af Spies' forretningsgrundlag. Et enkelt togrejseprodukt udgør kun et første lille skridt, siger Henrik Gudmundsson til Politiken.

Spies' konkurrenter har ingen aktuelle planer om at udbyde togrejser, lyder det samstemmende fra Apollo Rejser, TUI og Bravo Tours.