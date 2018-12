Det offentlige forbrug kommer til at stige mere næste år, end det gjorde under socialdemokratisk regering.

Finansloven for næste år er den finanslov, hvor det offentlige forbrug stiger mindst de sidste mange år.

Med den indfaldsvinkel kunne økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) mandag glæde sig over, at en prognose fra regeringen viser, at det offentlige forbrug vil vokse 0,5 procent næste år.

Regeringen og i særdeleshed Liberal Alliance har nemlig et mål om, at det offentlige forbrug maksimalt må stige 0,3 procent årligt. Derfor var det en god nyhed, at det trods alt ikke steg mere, lod ministeren forstå.

- Hvis vi ser hen over årene og tager 2011 væk, hvor vi fik en EU-henstilling, så skal vi faktisk 13 år tilbage for at se en finanslov med så lav en offentlig forbrugsstigning som i år, sagde Ammitzbøll-Bille.

- Det synes jeg, er ret tilfredsstillende.

Men ministerens udlægning får kritik fra den liberale tænketank Cepos. Ministeren taler nemlig om de budgetterede tal i de enkelte års finanslove. Ser man på de faktisk realiserede tal, tegner der sig et andet billede.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille lægger op til, at den offentlige sektor skal vokse med mere i 2019, end den voksede med i gennemsnit under Thorning-regeringen, siger Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen.

I årene 2012-2015, hvor den socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt var ansvarlig, voksede udgifterne til det offentlige forbrug med gennemsnitligt 0,4 procent årligt.

Det viser tal, som Cepos har fået fra Danmarks Statistik. Det er altså mindre, end regeringen lægger op til næste år.

Mads Lundby Hansen undrer sig over, at Ammitzbøll-Bille i sin fremstilling bruger budgettal fra de enkelte års finanslove frem for de faktisk realiserede tal.

- Når man sammenligner regeringer, skal de sammenlignes ud fra den økonomiske udvikling, der realiseres, siger han.

- Jeg må bare konstatere, at VLAK-regeringen lægger op til at øge det offentlige forbrug med 0,5 procent i 2019. Det er højere end den udgiftsvækst, der blev realiseret i gennemsnit under Thorning-regeringen.

- Det synes jeg ikke, er passende i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft, siger Mads Lundby Hansen.

I en skriftlig kommentar kalder Simon Emil Ammitzbøll-Bille kritikken for "søgt og forfejlet".

- Vi er jo ærlige om, hvad det er, nemlig den forventede offentlige vækst lige efter finanslovens indgåelse.

- Det viser jo, hvad man har forhandlet sig frem til. At det så ofte går anderledes, er en anden sag. Jeg må sige, at jeg slet ikke forstår Cepos' ærinde, siger økonomi- og indenrigsministeren.