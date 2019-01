Carlsberg-formand vil holde bedre kontakt med danskere i udlandet

En ny forening for danskere bosat i udlandet skal hjælpe danske virksomheder med at få nytte af udlandsdanskerne. Det skriver mediet PolicyWatch.

En taskforce med Carlsberg-formand Flemming Besenbacher vil tirsdag overrække statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med syv anbefalinger.

- Udlandsdanskerne har en enorm ressource som kan hjælpe til at løse mange af de udfordringer, som danske virksomheder slås med i dag, siger han til PolicyWatch.

- Det kan være viden om lokale markeder for at understøtte dansk eksport. Det kan være at tiltrække de internationale talenter, som vi har så hårdt brug for.

- Eller det kan være at formidle fortællingen om det moderne Danmark - en fortælling, som stort set er ukendt derude.

Han henviser til tal fra taskforcens arbejde, der viser, at 80 procent af de 250.000 anslåede danskere i udlandet ønsker at gøre mere for at hjælpe, end de gør i dag.

Den hjælp skal sættes i system og dyrkes i en forening, Diaspora Denmark, foreslår Besenbacher ifølge PolicyWatch.

Foreningen skal hjælpe med at formidle viden fra danskerne i udlandet til virksomhederne. Men den skal også give udenlandsdanskerne adgang til at holde sig opdateret med, hvad der sker i Danmark.