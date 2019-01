Landets campingpladser vil fremover få lov til at bygge flere og større campinghytter, hvis bare de ikke er for tæt på havet.

Det er resultatet af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Aftalen betyder, at campinghytter fremover må være op til 45 m² mod 35 m² i dag.

Desuden må campingpladser fremover have hytter på op til 40 procent af deres campingenheder mod de nuværende 20 procent. Derudover bliver en begrænsning om maksimalt 60 hytter per plads ophævet.

- Vi kan se, at campingpladserne ikke i tilstrækkelig grad har oplevet den meget positive udvikling, vi har set i det danske turismeerhverv de seneste år, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov i en pressemeddelelse.

- Derfor lemper vi nu reglerne, så vi giver campingpladserne lov til at udvikle sig, siger han.

Hos DK-CAMP, som er en sammenslutning af mere end 280 selvstændige campingpladser, er formand Torben Frydenlund Rasmussen både glad og ked af aftalen.

- Det er positivt, at vi får lov til at bygge større og højere hytter. Det er klart det område, hvor vi vokser mest.

- Rigtig mange campingpladser har, når vi når februar måned, udsolgt på hytter, og det hjælper aftalen lidt på, siger han.

Foreningen ærgrer sig til gengæld over, at aftalen ikke giver mulighed for at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen, som er 300 meter fra vandet.

- Gæsterne - og især udenlandske turister - har stor lyst til at ligge tæt på vandet, og de vil også rigtig gerne betale for det.

- Når vi skal drive vores forretning på lidt ringere præmisser, så kan vi ikke vokse helt så meget, som vi gerne ville have gjort, siger Torben Frydenlund Rasmussen.

Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti ville gerne have tilladt hytter tættere på vandet.

Men regeringen, DF og Socialdemokratiet indgik sidste år en aftale om planloven, som blandt andet handler om, hvor man må bygge.

Og Socialdemokratiet har ifølge DF ikke villet tillade yderligere byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen.

Hans Kristian Skibby mener alligevel, at aftalen kan give campingpladserne et økonomisk løft.

- Campingbranchen har været under et massivt økonomisk pres de seneste ti år, så vi synes, at det var en bunden opgave at skabe nogle bedre rammebetingelser, og det får de nu, siger han.