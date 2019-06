Byretten afgør Britta Nielsens skæbne på otte retsdage

Den store svindelsag, hvor Britta Nielsen er tiltalt for at have stjålet 117 millioner kroner fra de offentlige kasser, er blevet berammet.

Det oplyser specialanklager Kia Reumert.

Sagen begynder den 24. oktober ved Københavns Byret, og der er afsat otte retsdage til sagen.

Britta Nielsen er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk i forbindelse med sit arbejde i Socialstyrelsen.

Straframmen for groft bedrageri er op til otte års fængsel.

Ifølge anklageskriftet vil anklageren forsøge at argumentere for, at der skal tages en særlig paragraf i brug - paragraf 88 i straffeloven - der i særligt grove tilfælde kan øge straffen med 50 procent. Det kan øge straframmen til 12 år.

Britta Nielsen mistænkes for at have tastet sin egne kontonumre ind i Socialstyrelsens systemer og på den måde overført pengene til sig selv.

Langt hovedparten af pengene er ifølge tiltalen overført i perioden mellem 1997 og 2018, hvor der samlet var 298 overførsler.

Overførslerne voksede gradvist fra 1998 og op gennem 00'erne, inden størrelsen og hyppigheden på overførslerne begyndte at løje af fra 2015 og frem til 2018.

I forbindelse med sagen har Bagmandspolitiet nedlagt påstand om konfiskation af mere end 113 millioner kroner.

Det er dog usikkert, om alle pengene kan skrabes sammen. Det sagde statsadvokat Morten Niels Jakobsen i maj.

- Vi leder meget bredt efter pengene og værdier, herunder indestående på konti, biler og fast ejendom i både Danmark og udlandet, og vi har fundet en del, som, vi mener, er omfattet af konfiskationskravet.

- Om samfundet nogensinde får alle pengene tilbage, kan jeg desværre ikke love, sagde han.

Britta Nielsens to døtre er ligesom sønnen sigtet for groft hæleri ved at have brugt af de penge, som deres mor angiveligt har svindlet sig til. Også Nielsens svigersøn er sigtet.

Anklagemyndigheden har endnu ikke besluttet sig for, om man vil rejse tiltale.

Men hvis det sker, kommer sagerne til at gøre særskilt fra morens sag.

De nægter sig alle skyldige i anklagerne mod dem, mens Britta Nielsen stadig har til gode at melde ud, hvordan hun forholder sig.