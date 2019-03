Byret hører om SYLF og FFF i historisk bandesag

National Nomad. Capitan. SYLF. FFF. En særegen verden bliver tirsdag beskrevet for Københavns Byret i forbindelse med retssagen, hvor det skal afgøres, om Loyal To Familia (LTF) skal opløses i medfør af grundloven.

- Vi vurderer, at National Nomad er ledelsen af LTF. Det er ligesom bestyrelsen, siger en akademisk uddannet analytiker fra politiet.

SYLF står for Support Your Local Familia og er åbenbart betegnelsen for personer, der håber på at gøre karriere i bandegrupperingen og senere stige til prospect, som er et medlem på prøve.

FFF er fundet på huer og andre steder. Det står for Familia Forever Forever Familia, forklares det.

Ikke alle betegnelser er lige nemme for politiets specialister at fortolke. Capitan er en titel, som to personer bærer, men hvad det faktisk indebærer, er der usikker om, forklarer analytikeren.

- Vi har ikke fundet en jobbeskrivelse, bemærker han.

Vidnets forklaring om organisationen er vigtig for anklagerne, som vil forsøge at overbevise retten om, at LTF også på grund af en række kendetegn faktisk var en forening i grundlovens forstand.

535 gange har betjente i løbet af bandens levetid fra januar 2013 til september sidste år noteret, at de har set mænd iført LTF-tøj, huer, kasketter og trøjer.

De mindste detaljer på tøjet - den nøjagtige placering af mærker og betegnelser - har politiets analytikere interesseret sig for. LTF har haft afdelinger mange steder i Danmark og to i Sverige.

Den lædervest, som ifølge politiet tilhørte lederen, Shuaib Khan, udtrykte ikke beskedenhed. "World" og "El Presidente" står der på den.

Også den slags markeringer, som er svære at slippe af med, har man kigget på. 41 tatoveringer nævnes i en rapport. LTF er tegnet på hals, hænder og ansigt og andre steder. Også håndtegn - hvor hænder og fingre former et F - beskriver analytikeren.

I øvrigt afhøres også en lektor fra Aalborg Universitet tirsdag. Kim Møller har et overordnet og generelt kendskab til bander. Der er ingen udsagn, som vidner om specifik viden om LTF. Men handel med hash er omdrejningspunkt for bander, lyder det.

- Hash er den lavthængende frugt. Her er der flest penge i forhold til risikoen, altså sandsynligheden for at blive straffet og så straffens længde, siger han. Uden vold går det ikke.

- Man får ikke lov at forhandle stoffer i nævneværdige mængder, uden at man har en organisation eller en gruppering bag sig.

- Man skal have en troværdig voldskapital. Hvor man har demonstreret, at man er villig til at skyde nogen i yderste instans. Problemet ved at bruge vold er, at det interesserer myndighederne endnu mere end narkokriminalitet, siger Kim Møller.

I retssagen hævder anklagerne, at LTF virker ved vold. Den strækker sig over 35 retsmøder. 97 vidner er indkaldt.