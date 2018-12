Byret afviser millionsag om spilannoncer i Ekstra Bladet

På grund af EU-regler kan anklagemyndigheden ikke føre straffesag mod Ekstra Bladet om annoncer for spil.

Københavns Byret har torsdag afvist en sag mod avisen Ekstra Bladet om ulovlige annoncer for spil.

I sagen havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om bøde og krævet et større millionbeløb konfiskeret. Men på grund af en dom fra EU-Domstolen bliver sagen ikke til noget.

Stridens kerne er en lovændring tilbage i 2003. Her blev det forbudt herhjemme at reklamere for spil, som ikke havde bevilling.

Forbuddet var en ændring af en lov - en teknisk forskrift kalder man det - sådan en skal indberettes til EU - ellers gælder den ikke. Og det havde Danmark ikke gjort.

JP/Politikens Hus, som udgiver Ekstra Bladet, havde på den baggrund påstået frifindelse. Det samme havde tidligere ansvarshavende chefredaktør Bent Falbert og nuværende ditto, Poul Madsen.

Men i Københavns Byret vurderede man tilbage i 2015, at man var nødt til at få sagen vurderet hos EU-Domstolen i Luxembourg. Den kom i december i fjor med en udtalelse i sagen.

Hos bladhuset læste man udtalelsen som et vink med en vognstang til anklagemyndigheden om at lade sagen falde bort. Men anklagemyndigheden lod sagen fortsætte.

Til at begynde med var sagen slået meget stort op fra Københavns Politis side. I en tilkendegivelse til bladhuset lød det, at man ville kræve 415 millioner kroner konfiskeret.

Det beløb svarede efter anklagemyndighedens vurdering til bladhusets bruttofortjeneste. Men meldingen fra bladhuset var, at det var skudt langt over målet.

Siden nedsatte anklagemyndigheden kravet til cirka 90 millioner kroner, og efter tilkendegivelsen fra domstolen i Luxembourg blev det varslet, at beløbet ville falde yderligere.

Hos Københavns Politi oplyser advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen, at hun forventer, at afgørelsen bliver kæret til Østre Landsret.

- Nu skal jeg først have læst kendelsen igennem, men det er min klare forventning, at den vil blive kæret, siger hun.

Advokaturchefen siger samtidig, at hvis landsretten bestemmer, at sagen kan føres, og hvis de tiltalte bliver kendt skyldige, så er det alene konfiskationsbeløbet, der er interessant.

- På grund af de mange år, der er gået, så er det vores forventning, at retten ikke vil idømme nogen bøde, men lade straffen bortfalde, siger hun.

Hvad et eventuelt konfiskationskrav i sidste ende vil lande på, er ikke afgjort. Det vil først ske, hvis landsretten vælger at omgøre byrettens kendelse om afvisning.