Byrådsmedlem vil ikke længere skrive kritisk om basismedarbejdere: - Men kommunale direktører må finde sig i at blive nævnt

Kommunens orientering til medarbejderne

Onsdag i sidste uge orienterede Haderslev Kommune medarbejderne om sagen via et nyhedsbrev. Her i lød det blandt andet:"Det er fremgået af flere offentlige opslag på Facebook og i presseomtale, at Økonomiudvalget på sit møde den 18. februar 2019 besluttede at forberede en retssag mod Mogens Rerup. Der er tale om et lukket punkt på udvalgets møde, som altså har været omtalt offentligt. På den baggrund kan vi oplyse følgende:Sagen mod Mogens Rerup drejer sig om chikanøs og æreskrænkende adfærd over for ledere og medarbejdere ved Haderslev Kommune, en adfærd, der har stået på igennem flere år. Fra politisk side har man ønsket at få sagen på dagsordenen og få forelagt et materiale, der dokumenterer Mogens Rerups udsagn i forskellige sammenhænge. Materialet har også været til vurdering hos KL og et advokatfirma med ekspertise i arbejdsmiljøret.På denne baggrund besluttede Økonomiudvalget at følge KL's anbefaling og pålægge udvalgte ledere og eventuelt medarbejdere at anlægge et civilt søgsmål mod Mogens Rerup med påstand om at blive renset for ærekrænkende beskyldninger/ulovligheder.



Ordet "pålægge" skal forstås sådan, at kommunen tager ansvaret for søgsmålet og afholder udgifterne. Det er ikke sådan, at nogen medarbejdere vil blive tvunget til at anlægge en sag. Haderslev Kommune har ikke yderligere kommentarer til sagen, som stadig er under forberedelse og dernæst vil munde ud i søgsmål, som heller ikke vil blive kommenteret, så længe sagerne kører ved domstolene.