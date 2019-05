Buskontrol i Aalborg sender over halvdelen på værksted

Det er et nedslåede midtvejsresultat, som politiet kan berette om undervejs i en kontrol af busserne i Aalborg.

Tirsdag formiddag har 18 busser været igennem kontrollen, og 11 af dem er blevet sendt direkte på værksted og må ikke køre, før de er godkendt.

Det oplyser Peter Lindholdt, der er politiassistent ved Tungvognscenter Nord, som står for at udføre kontrollen. Også Færdselsstyrelsen er til stede.

Det er lige så skidt, som det plejer at være, vurderer han.

- Det er samme dårlige vedligeholdelse, som vi plejer at se, bare med nogle andre typer fejl, siger politiassistenten.

Det er busser, som både kører i Aalborg by og opland. De ejes af forskellige private vognmænd.

Busserne, der ikke går igennem kontrollen, bliver taget direkte ud af den daglige drift.

- De er vist ved at køre tør for ekstrabusser, siger Peter Lindholdt.

Kontrollen, der ikke var anmeldt på forhånd, ventes at fortsætte til efter middag tirsdag. Der er i alt ni ansatte ved politiet, som kontrollerer.

- Det er lidt forskellige typer fejl, vi har haft. Der har ikke været lige så mange bremsefejl, som vi plejer at have.

- Det er mere noget med nødudgange, miljømærker og skærme, der sidder oppe i forruden, siger han.

Derudover havde nogle af busserne fejl på ABS-bremserne, som er et sikkerhedssystem, der forhindrer, at bilens hjul blokerer under kraftig opbremsning. Og enkelte busser bremsede skævt, hvilket betyder, at de bremser mere til den ene side.