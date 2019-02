Bureau nægtede fodboldrejse til mand med tyrkisk navn

Da Schalke 04 mødte Galatasaray i Champions League i november, havde en dansk mand et stort ønske om at se med fra sidelinjen på stadion i Gelsenkirchen i Tyskland. Men på grund af mandens tyrkisk klingende navn afviste rejsebureauet at sælge ham billetter til kampen. Det var diskrimination, har Ligebehandlingsnævnet afgjort. (Arkivfoto).