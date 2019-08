Buldrende økonomi dæmper færøsk ønske om løsrivelse

Når færingerne går til stemmeurnerne lørdag, er det efter ugers valgkamp, hvor både fisk, turister og vindmøller har været på dagsordenen.

Ifølge den færøske politiske kommentator Árni Gregersen har især økonomi fyldt meget i valgdebatterne, men ikke fordi den er dårlig.

- Der er ingen arbejdsløshed, og der er masser af fisk, som færingerne jo stort set lever af at eksportere.

- Men hvordan skal man bruge de her penge? Sat på spidsen er det dét, de har sloges om i valgkampen. Hvordan skal det færøske velfærdssamfund fortsat se ud?, siger han.

Også grøn energi, bolignød og politiske retningslinjer for turister har været debatteret blandt de færøske politikere.

Et emne, som plejer at være centralt i de færøske valgkampe, er løsrivelse fra Danmark, men sådan forholder det sig ikke i år.

Árni Gregersen vurderer, at det skyldes den sunde økonomi.

- Jeg har oplevet kriser og gode tider, og når tiderne er gode, og vi har penge nok, så må tingene gerne være, som de er. Der er nogle områder, som er danske, men vi bestemmer meget selv, forklarer han.

At lørdagens valg bliver et jordskredsvalg, tror Árni Gregersen ikke på.

Men det kan godt blive dramatisk, for meningsmålingerne viser, at oppositionen får flertal.

Lagtinget er Færøernes parlament og har 33 medlemmer, mens landsstyret er regering.

17 mandater vil dermed være lig med et flertal.

Den nuværende landsstyrekoalition mellem Socialdemokratiet, Republikanerne og Fremskridt - med den socialdemokratiske lagmand Aksel V. Johannesen i spidsen - står ifølge en meningsmåling fra Gallup til at miste to mandater og dermed få 15 af Lagtingets tilsammen 33 pladser.

Oppositionens fire partier - Folkeflokken, Sambandspartiet, Selvstyrepartiet og Midterpartiet - får ifølge meningsmålingen fra Gallup 18 pladser i Lagtinget.

Árni Gregersen minder dog om, at meningsmålinger ikke altid er til at stole på.

- Vi har fået en form for blokpolitik på Færøerne, og nogle meningsmålinger viser, at det er tæt løb mellem de to blokke.

- Men man skal aldrig glemme, at i politik kan alting ske, siger han.

Valgresultaterne ventes at ligge klar midnat natten til søndag dansk tid.