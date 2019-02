Brødre dømt for svindel for otte millioner kroner: Aflurede ofres oplysninger på biblioteker

Retten i Sønderborg har fredag afgjort en sag mod to brødre. De bedrog for otte millioner kroner.

Sønderborg: To brødre, der tidligere er dømt for terror, er fredag blevet idømt henholdsvis tre og fem års fængsel for omfattende databedrageri på 15 af landets biblioteker. De to brødre er fra Aarhus, og de har siddet varetægtsfængslet i sagen siden slutningen af maj 2017.

Det skriver DR Nyheder.

Afgørelsen er faldet ved Retten i Sønderborg.

Brødrene på 25 og 30 er dømt for at have installeret keyloggere på bibliotekernes computere fra sidst i 2016 indtil den 30. maj 2017, hvor de blev anholdt.

En keylogger kan bruges til at gemme alle indtastninger på tastaturet.

På den måde kunne de aflure personlige oplysninger og blandt andet få adgang til biblioteksbrugernes bankkonti og oprette lån og bestille kreditkort og nøglekort til ofrenes til NemID.

Den ældste bror fik fem år, og den yngste fik tre år for bedrageriet, der løb op i otte millioner kroner.

Derudover er der et erstatningskrav på 600.000 kroner, som skal deles mellem de to brødre.