37-årig svigersøn nægter at have været med til at skjule "betragtelige værdier".

Bagmandspolitiet har sigtet Britta Nielsens svigersøn for groft hæleri i sag om svindel fra Socialstyrelsen. Det er onsdag kommet frem i Københavns Byret.

Her forsøgte den 37-årige mands advokat, Andro Vrlic, at overbevise dommer Jens Stausbøll om, at manden skulle beskyttes af et navneforbud. Men det afviste dommeren.

Svigersønnen har været sigtet siden 20. december, oplyste specialanklager Kia Reumert fra Bagmandspolitiet under retsmødet. Han nægter sig skyldig.

Sigtelsen går på, at han i forening med Britta Nielsens to døtre skulle have været med til at skjule "betragtelige værdier", som stammer fra de mindst 111 millioner kroner, som Britta Nielsen ifølge sigtelsen har bedraget for.

Britta Nielsen arbejdede frem til september som afdelingsleder i Socialstyrelsen, hvor hun blandt andet stod for udbetaling af de såkaldte satspuljemidler.

Men pengene endte ikke, hvor de skulle, mener Bagmandspolitiet. I stedet for at udbetale dem til de rette, overførte Britta Nielsen pengene til egne konti.

Efterforskningen pegede i retning af, at hendes to døtre og hendes søn på en eller anden måde havde fået del i udbyttet på mindst 111 millioner kroner, og de blev derfor også sigtet.

Britta Nielsen selv blev varetægtsfængslet i november, efter at hun var blevet udleveret fra Sydafrika, hvor hun opholdt sig, da sagen begyndte.

Om sigtelsen mod svigersønnen fortæller specialanklager Kia Reumert, at den er meget bredt formuleret og på nuværende tidspunkt ikke konkretiseret.

- Det er, fordi anklagemyndigheden og politiet har valgt at rejse sigtelse på et tidligt tidspunkt for at give den beskyttelse - blandt andet ret til en beskikket forsvarer - som en sigtelse giver, lyder det fra specialanklageren.

Sigtelsen indeholder altså ingen oplysninger om, hvor og hvordan svigersønnen skulle have rådet over de "betragtelige værdier", som politiet mistænker ham for at have gjort.