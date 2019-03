Britta Nielsen og søn tager fire uger mere bag tremmer

Moren er sigtet for svindel for mindst 111 millioner. Sønnen har angiveligt modtaget nogle af millionerne.

Den svindelsigtede Britta Nielsen og hendes søn har indvilget i at blive i fængslet foreløbig fire uger mere.

De er frivilligt gået med til, at deres varetægtsfængsling forlænges, så der ikke som planlagt afholdes retsmøde om det tirsdag. Det bekræfter Københavns Byret.

Man kan maksimalt sidde varetægtsfængslet i fire uger, før en dommer på ny skal tage stilling til, hvorvidt man skal forblive fængslet.

Næste retsmøde, hvor det vurderes, om mor og søn i denne sag skal forblive fængslet, afholdes efter planen 9. april.

Kvinden, der tidligere har været ansat i Socialstyrelsen, er sigtet for at have svindlet styrelsen for mindst 111 millioner kroner. I stedet for at overføre pengene til samfundets svageste skulle hun have flyttet en del af pengene over på egne bankkonti.

Såvel søn som mor blev anholdt i Sydafrika i slutningen af oktober og i begyndelsen af november. I Danmark har de siddet fængslet siden 10. november.

I begyndelsen af marts udsendte Socialministeriet en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet PWC. Den fastslår, at det er sandsynligt, at det svindlede beløb løber op i 120,6 millioner kroner.

De første overførsler, som er afdækket i rapporten, skulle have fundet sted i 1993.

Faktisk kan beløbet være endnu større end de 120,6 millioner kroner, fremgår det af rapporten. Revisionshuset har nemlig kun kunnet få oplysninger, der rækker tilbage til 1993.

Men Britta Nielsen har arbejdet i styrelsen eller andre steder i ministeriets system siden 1977.

- Vi kan derfor ikke udelukke, at BN (Britta Nielsen, red.) tillige uberettiget har udbetalt tilskudsmidler til egne konti i perioden 1977 til 1993, skriver PWC i rapporten.

Det er endnu uvist, om sigtelserne mod Britta Nielsen justeres efter rapporten.

Det er tidligere meldt ud, at sønnen sigtes for at have modtaget 3,6 millioner kroner af pengene.

Foruden Britta Nielsen og sønnen er også hendes to døtre samt hendes svigersøn sigtet i sagen. Døtrene og svigersønnen sidder ikke varetægtsfængslet i sagen.

Mens Britta Nielsens børn og svigersøn alle nægter sig skyldige i sigtelserne mod dem, er det fortsat ukendt, hvordan Britta Nielsen selv forholder sig til det, hun anklages for.