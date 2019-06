Brandvæsen slukker kemikaliebrand på tankskib nær Aarhus

Ifølge politiet befinder tankskibet sig omkring en sømil fra Aarhus Havn, og branden er under kontrol.

Der udbrød sent mandag aften brand om bord på et tankskib øst for Aarhus Havn.

Det fortæller politiinspektør Martin Løye fra Østjyllands Politi natten til tirsdag.

Politiet meddeler, at der er tale om en kemikaliebrand, men at branden omkring klokken 02.00 er under kontrol.

- Vi modtager en anmeldelse omkring klokken 22.40 mandag aften, og hurtigt er Østjyllands Brandvæsen ude ved skibet og får styr på branden, siger Martin Løye.

Ifølge politiinspektøren befinder tankskibet sig omkring en sømil fra Aarhus Havn, og der er ikke umiddelbar fare for besætningen om bord eller mennesker på land.

- Vi arbejder på at danne os et overblik over, hvordan branden er startet, og vi skal naturligvis afhøre kaptajnen og flere besætningsmedlemmer, siger Martin Løye.

Der er tale om et udenlandsk skib og besætning, tilføjer han.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til branden.